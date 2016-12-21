Genentech поменяла руководителя

«Дженентек» (Genentech), принадлежащая «Рош» (Roche), решила сменить исполнительного директора Иена Кларка (Ian Clark), назначив Билла Андерсона (Bill Anderson). Новый руководитель, с июля возглавляющий коммерческие операции в Северной Америке, займет кресло 1 января. Прежде он отвечал за глобальную продуктовую стратегию «Рош».

Ротация кадрового состава «Дженентек» следует за аналогичными ходами крупных игроков фармацевтической и биотехнологической отраслей. Так, Джон Лехляйтер (John Lechleiter), стоявший у руля «Илай Лилли» (Eli Lilly) с 2008 года, уступил место старшему вице-президенту Дэвиду Риксу (David Ricks). Ларс Ребьен Сёренсен (Lars Rebien Sørensen), исполнительный директор «Ново Нордиск» (Novo Nordisk) на протяжении 16 лет, освободил должность Ларсу Фруергору Йёргенсену (Lars Fruergaard Jørgensen), исполнительному вице-президенту и главе корпоративного развития. Джон Мартин (John Martin), два десятилетия направлявший «Гилеад сайенсиз» (Gilead Sciences), отдал бразды правления Джону Миллигану (John Milligan), президенту и операционному директору. Джордж Скэнгос (George Scangos) уйдет из «Байоджен» (Biogen), которую он курировал в течение шести лет.

Что показательно, свыше двух третей (68%) из 31 перестановки топ-менеджеров за 15 лет в 17 компаниях привели к назначению из существующих внутренних кадров. И это, как полагают эксперты, не всегда полезно для бизнеса: компаниям, нуждающимся в благоприятном изменении дел, следует привлекать внешний персонал, поскольку исторически такие руководители приносят больше краткосрочной выгоды, так как располагают видением в ином ракурсе.

К вершинам власти также распространен коммерческий путь, даже если фармпроизводитель располагает сильным научно-исследовательским подразделением. Так, 26% новых исполнительных директоров прежде отвечали за коммерческие операции и только 13% из них занимались наукой.

«Дженентек», как и другие компании, столкнулась с мощными проблемами, связанными с наступлением биосимиляров. Вот почему сейчас следует очень быстро продвигать новейшие медикаменты, которые помогут вернуть уровень продаж. «Рош» этим и занимается, продавливая «Перьета» (Perjeta, пертузумаб) и «Кадсила» (Kadcyla, адо-трастузумаб эмтанзин) против рака груди, испытывая «Газива» (Gazyva, обинутузумаб) в терапии фолликулярной лимфомы, доводя до ума иммунотерапевтический «Тецентрик» (Tecentriq, атезолизумаб), поднимая ставки на «Окревус» (Ocrevus, окрелизумаб) для лечения рассеянного склероза.

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