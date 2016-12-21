Страны БРИКС намерены совместно финансировать медицинские исследования

Страны БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) рассматривают возможность создания общего фонда для финансирования совместных медицинских исследований. Средства для этого предлагается привлечь из созданного в 2013 году Нового банка развития.
Такие договоренности были достигнуты на 6-й министерской встрече стран БРИКС по вопросам здравоохранения, которая прошла в пятницу, 16 декабря, в Нью-Дели. Как сообщил РИА «Новости» возглавлявший российскую делегацию заместитель главы Минздрава РФ Дмитрий Костенников, на прошедшем заседании было принято не только совместное коммюнике, но и план действий по углублению сотрудничества в ряде областей. В частности, общих действий в развитии сотрудничества по борьбе с туберкулезом, ВИЧ и малярией. Было предложено развивать исследовательскую сеть, которая будет объединять усилия стран-членов БРИКС, ведущих ученых в этой сфере для оперативного обмена опытом, что позволит решать эти проблемы более эффективно, пояснил он.
Для реализации этого направления предлагается проработать вопрос создания специального фонда БРИКС, чтобы финансировать проекты в сфере противодействия указанным заболеваниям. «Наши коллеги также ставят вопрос о том, чтобы использовать для финансирования этого направления Новый банк развития», — добавил Дмитрий Костенников.
Он подробно остановился на проблеме туберкулеза, которую не удается окончательно решить имеющимися исследованиями и препаратами. «Нужны новые прорывные идеи», — подчеркнул замминистра. По его словам, важно исследовать механизм, который «запускает» заболевание. Кроме того, необходимо совершенствовать работу по созданию действенной вакцины против туберкулеза, которая бы включала иммунитет для борьбы с этим заболеванием, с чем не всегда справляется имеющаяся линейка антибиотиков.
Совместные медицинские исследования будут проводиться учеными стран БРИКС в рамках национальных институтов, создание совместного института пока не планируется.
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