Путин поручил ужесточить правила торговли спиртовыми настойками

Президент России Владимир Путин поручил правительству ужесточить правила розничной торговли спиртовыми лекарственными настойками. Соответствующий перечень поручений, утвержденный президентом, опубликован на официальном сайте Кремля.

До 1 июля 2017 года правительство должно подготовить и внести в законы изменения, предусматривающие ужесточение правил розничной торговли лекарственными настойками со спиртом, а также аналогичной продукции для ветеринарии. Аналогичные меры должны быть предприняты в отношении правил производства и продажи пищевой и косметической продукции (в том числе парфюмерной), товаров бытовой химии и средств личной гигиены с объемной долей этилового спирта выше 25%. При этом предполагается введение лицензирования продажи этих товаров.

Помимо этого, изменения в законодательстве должны предусматривать введение обязательной маркировки спиртосодержащей продукции, производимой и реализуемой в России, а также усиление ответственности за нарушения при ее продаже и производстве.

До 31 марта 2017 года правительство должно «подготовить и представить предложения о внесении изменений в законодательство Российской Федерации о налогах и сборах, предусматривающих изменение действующих ставок акцизов на алкогольную и спиртосодержащую продукцию в целях снижения спроса на суррогаты алкоголя».

Ответственным за исполнение поручений назначен премьер-министр России Дмитрий Медведев, который ранее потребовал прекратить незаконный оборот спиртосодержащих жидкостей.

Как следует из документа, поручения даны правительству «в целях совершенствования государственного регулирования в сфере производства и оборота спиртосодержащей продукции, сокращения потребления населением спиртосодержащей продукции в немедицинских целях».

Поводом к принятию таких мер могло послужить массовое отравление лосьоном «Боярышник» в Иркутске, где, по последним данным, скончались 62 человека. Ранее пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что президенту доложено о ситуации в Иркутске и эта проблема требует «самого пристального внимания и принятия мер».

Источник: Сайт Президента РФ

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