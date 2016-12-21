Решение о делистинге «Фармстандарта» будет принято 30 января 2017 года

Вопрос о проведении делистинга акций ПАО «Фармстандарт» с Московской биржи будет рассмотрен на внеочередном собрании акционеров 30 января 2017 года. Об этом говорится в сообщении компании, опубликованном на портале раскрытия корпоративной информации.

Как сообщалось ранее, с 29 ноября Московская биржа остановила торги акциями ПАО «Фармстандарт». С того же дня прекратились торги глобальными депозитарными расписками компании на Лондонской фондовой бирже. Таким образом, если акционеры примут решение о делистинге акций компании с Московской биржи, то «Фармстандарт» утратит статус публичной компании и станет частной.

О том, что «Фармстандарт» вернется в статус частной компании, стало известно весной 2015 года. Решение объяснялось тем, что непубличность позволит лучше решать стратегические задачи и не зависеть от волатильности рынков.

В октябре контролирующий акционер «Фармстандарта», кипрская Augment Investments Limited, принадлежащая Виктору Харитонину и Егору Кулькову, консолидировала 98,12% акций компании и направила требование о принудительном выкупе акций, торгующихся на Московской бирже.

ПАО «Фармстандарт» – российская фармацевтическая компания. В 2015 году консолидированная выручка «Фармстандарта» составила 47,2 млрд рублей, чистая прибыль – 13,9 млрд рублей. Компания занимается производством препаратов для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета, дефицита гормона роста, гастроэнтерологических, неврологических, инфекционных заболеваний, нарушений обмена веществ, онкологических и других заболеваний.

Источник: Центр раскрытия корпоративной информации

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