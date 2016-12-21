Журнал «Вокруг света» выиграл суд у гомеопатов

В среду, 20 декабря, Арбитражный суд Москвы отказал некоммерческому партнерству «Национальный совет по гомеопатии» в удовлетворении иска к ООО «Издательство «Вокруг света». Гомеопаты требовали разместить в журнале опровержение материала, в котором говорилось о неэффективности гомеопатии.

НП «Национальный совет по гомеопатии» подало иск о защите деловой репутации против ООО «Издательство «Вокруг света» 2 сентября 2016 года. Спор возник по поводу публикации «Растворенная магия», размещенной в журнале «Вокруг света», №2 за 2016 год. На сайте журнала материал появился 22 февраля 2016 года.

Представители совета сочли, что материал порочит метод гомеопатии, называя его неэффективным, поскольку «гомеопатические лекарства пользуются широким спросом у населения», они «эффективны, и это доказано многочисленными клиническими исследованиями». В связи с этим совет потребовал разместить опровержение, а также разместить в журнале текст аналогичного объема, посвященный гомеопатии.

Как сообщил Vademecum главный редактор журнала «Вокруг света» Сергей Апресов, 30 ноября гомеопаты предоставили новые документы, которые должны были повлиять на решение суда. Однако этого не произошло, и 20 декабря Национальный совет по гомеопатии проиграл дело. Решение еще не вступило в законную силу и может быть опротестовано.

В США Федеральная торговая комиссия (FTC) обязала производителей гомеопатических препаратов доказывать эффективность своей продукции. В случае если они отказываются это сделать в соответствии с современными правилами исследования лекарств, на упаковке гомеопатических препаратов должно быть указано, что научных доказательств их эффективности не существует.

vademec