По делу об отравлении «Боярышником» задержаны 12 человек

В Иркутске по уголовному делу о массовой гибели людей после употребления спиртосодержащего средства для принятия ванн «Боярышник», задержаны 12 человек — индивидуальные предприниматели и их сотрудники, торговавшие ядовитой продукцией.

«По данным следствия, в период с 16 по 20 декабря 2016 года в правоохранительные органы города Иркутска поступило около ста сообщений об отравлении граждан метанолом и обнаружении тел погибших. По состоянию на данный момент скончалось 58 человек, 41 пострадавший находится в лечебных учреждениях. Все отравления произошли в результате употребления спиртосодержащего косметического средства для принятия ванн «Боярышник», в составе которого обнаружен метанол», – сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

На данный момент следствие подало ходатайства об избрании меры пресечения для девятерых подозреваемых, для остальных она будет определена в ближайшее время. Расследование уголовного дела продолжается.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе разговора с представителями МВД призвал прекратить незаконный оборот спиртосодержащих жидкостей. Вице-премьер Александр Хлопонин уже подготовил несколько соответствующих законопроектов, и в ближайшую сессию Госдума примет закон, где будут учтены «все вопросы, связанные с пищевыми и непищевыми добавками, с питьевыми лосьонами».

Предполагается, что вся подобная продукция будет тщательно контролироваться и отслеживаться с начального этапа производства, что исключит возможность вовлечения ее в нелегальный оборот. Хлопонин также рассказал об изменениях, которые планируется внести в Налоговый кодекс: в соответствии с ними полная ставка акциза на всю без исключения алкогольную продукцию составит 530 рублей.

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова, в свою очередь, заявила о безопасности спиртовых настоек, которые продаются в аптеках. По ее словам, опасность исходит от неконтролируемого разлива суррогата под видом парфюмерной и другой продукции.

Источник: Следственный комитет РФ

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