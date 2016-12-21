Совет ЕЭК принял ряд важных решений по развитию евразийской интеграции По делу об отравлении «Боярышником» задержаны 12 человек » Пресс-конференция на тему: «ФАС России: снижение цен на дорогостоящие лекарства, закупаемые по программе «7 нозологий» По поручению президента РФ Федеральной антимонопольной службой был проведен международный сравнительный анализ цен на лекарственные препараты, закупаемые государством. В рамках мероприятия будут представлены результаты расследования причин завышения стоимости дорогих лекарств, также речь пойдет о пересмотре действующих предельных отпускных цен производителей на лекарственные препараты. Участники:

— начальник Управления контроля социальной сферы и торговли Федеральной антимонопольной службы России Тимофей НИЖЕГОРОДЦЕВ;

— заместитель начальника Управления контроля социальной сферы и торговли ФАС России Надежда ШАРАВСКАЯ;

— начальник отдела регулирования цен на лекарственные препараты Управления контроля социальной сферы и торговли ФАС России Дарья СТАРЫХ. Аккредитация

Тел: (495) 645-6472 (многоканальный)

E-mail: accreditation@rian.ru Вход только для представителей СМИ при предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован. ММПЦ МИА «Россия сегодня» оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин. pressmia

Администратор сайта Анна Петрова Рубрики: Выберите рубрику AMladentsev (18) Администрирование сайта (4) Аналитика (2 243) Без рубрики (81) Видеоматериалы (359) Главные Новости (414) Документы (372) Достижения (549) Инновации (1 158) Интервью (404) Интересно (3 326) Исторический опыт (63) Мероприятия (562) Новости (38 220) Объявления (332) Персоналии (1 374) Пресс-релизы (216) Проишествия (187) Реестры и данные (72) Архив: Выберите месяц Декабрь 2016 (311) Ноябрь 2016 (415) Октябрь 2016 (440) Сентябрь 2016 (403) Август 2016 (393) Июль 2016 (473) Июнь 2016 (455) Май 2016 (406) Апрель 2016 (481) Март 2016 (437) Февраль 2016 (421) Январь 2016 (294) Декабрь 2015 (413) Ноябрь 2015 (362) Октябрь 2015 (406) Сентябрь 2015 (405) Август 2015 (380) Июль 2015 (418) Июнь 2015 (459) Май 2015 (363) Апрель 2015 (442) Март 2015 (369) Февраль 2015 (364) Январь 2015 (263) Декабрь 2014 (380) Ноябрь 2014 (416) Октябрь 2014 (525) Сентябрь 2014 (436) Август 2014 (401) Июль 2014 (451) Июнь 2014 (371) Май 2014 (424) Апрель 2014 (508) Март 2014 (530) Февраль 2014 (473) Январь 2014 (513) Декабрь 2013 (511) Ноябрь 2013 (522) Октябрь 2013 (652) Сентябрь 2013 (528) Август 2013 (563) Июль 2013 (721) Июнь 2013 (505) Май 2013 (501) Апрель 2013 (658) Март 2013 (562) Февраль 2013 (619) Январь 2013 (608) Декабрь 2012 (730) Ноябрь 2012 (763) Октябрь 2012 (763) Сентябрь 2012 (626) Август 2012 (612) Июль 2012 (593) Июнь 2012 (559) Май 2012 (489) Апрель 2012 (458) Март 2012 (405) Февраль 2012 (493) Январь 2012 (345) Декабрь 2011 (424) Ноябрь 2011 (451) Октябрь 2011 (466) Сентябрь 2011 (421) Август 2011 (553) Июль 2011 (439) Июнь 2011 (469) Май 2011 (424) Апрель 2011 (432) Март 2011 (399) Февраль 2011 (460) Январь 2011 (339) Декабрь 2010 (512) Ноябрь 2010 (566) Октябрь 2010 (603) Сентябрь 2010 (665) Август 2010 (692) Июль 2010 (622) Июнь 2010 (746) Май 2010 (716) Апрель 2010 (848) Март 2010 (818) Февраль 2010 (646) Январь 2010 (480) Декабрь 2009 (617) Ноябрь 2009 (606) Октябрь 2009 (597) Сентябрь 2009 (500) Август 2009 (480) Июль 2009 (382) Июнь 2009 (306) Май 2009 (144) Апрель 2009 (248) Март 2009 (253) Февраль 2009 (274) Январь 2009 (247) Декабрь 2008 (347) Ноябрь 2008 (254) Октябрь 2008 (407) Сентябрь 2008 (333) Август 2008 (308) Июль 2008 (417) Июнь 2008 (301) Май 2008 (236) Апрель 2008 (115) Март 2008 (8) Февраль 2008 (7) Декабрь 2007 (3) Ноябрь 2007 (2) Октябрь 2007 (3) Сентябрь 2007 (4) Август 2007 (3) Июль 2007 (3) Июнь 2007 (1) Май 2007 (2) Апрель 2007 (1) Март 2007 (3) Февраль 2007 (1) Сентябрь 2006 (1) Август 2006 (2) Июль 2006 (3) Май 2006 (1) Февраль 2006 (1) Декабрь 2004 (1) Сентябрь 2004 (1) Август 2004 (1) Июнь 2004 (1) Август 2003 (2) Апрель 2002 (1) Апрель 2000 (1) Январь 2000 (1) Ноябрь 1999 (1) Июль 1999 (1) Декабрь 1998 (1) Июнь 1998 (1) Наши партнеры: