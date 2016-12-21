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Пресс-конференция на тему: «ФАС России: снижение цен на дорогостоящие лекарства, закупаемые по программе «7 нозологий»

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По поручению президента РФ Федеральной антимонопольной службой был проведен международный сравнительный анализ цен на лекарственные препараты, закупаемые государством.

В рамках мероприятия будут представлены результаты расследования причин завышения стоимости дорогих лекарств, также речь пойдет о пересмотре действующих предельных отпускных цен производителей на лекарственные препараты.

Участники:
— начальник Управления контроля социальной сферы и торговли Федеральной антимонопольной службы России Тимофей НИЖЕГОРОДЦЕВ;
— заместитель начальника Управления контроля социальной сферы и торговли ФАС России Надежда ШАРАВСКАЯ;
— начальник отдела регулирования цен на лекарственные препараты Управления контроля социальной сферы и торговли ФАС России Дарья СТАРЫХ.

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