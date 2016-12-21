Акции MSD могут упасть в 2017 году на 20%

Аналитик американской аналитической компании Jefferies Джеффри Холфорд прогнозирует падение в 2018 году стоимости акций фармацевтической компании MSD до $48. На момент закрытия торгов 20 декабря стоимость акций компании составляла %60,5, таким образом Холфорд предсказывает падение на 23%. Об этом сообщает Investor’s Business Daily.

Снижение стоимости акций, считает Холфорд, связано с тем, что пока MSD является единственным производителем блокбастера Кейтруда (МНН пембролизумаб), успешно используемого для иммунотерапии рака кожи (меланомы), однако в 2018 году ожидается выход на рынок целого ряда препаратов того же класса от компаний Bristol-Myers Squibb, AstraZeneca и Roche.

Как сообщалось в апреле прошлого года, препарат Кейтруда оказался почти в два раза более эффективным, чем уже присутствовавший на рынке Yervoy (ипилимумаб), разработанный в Bristol-Myers Squibb.

Keytruda блокирует рецептор PD-1, расположенный на мембране иммунных клеток (Т-лимфоцитов) и участвующий в процессах, призванных предотвратить активацию лимфоцитов. Его блокировка вызывает активацию иммунной системы и лежит в основе действия нового класса лекарств, направленных на борьбу с онкологическими заболеваниями с помощью иммунитета пациентов.

MSD (Merck Sharp & Dohme) – американская фармкомпания, созданная в 1891 году. MSD специализируется на инновационных рецептурных лекарственных средствах, вакцинах, биологических препаратах и ветеринарных лечебных средствах. Компания присутствует более чем в 140 странах vbhf. В 2015 году выручка MSD составила $39,5 млрд, прибыль – $4,4 млрд.

Источник: Investor’s Business Daily

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