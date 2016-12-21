«Волгофарм» переподчинят Комитету здравоохранения Волгоградской области

ГУП «Волгофарм» будет передано в оперативное подчинение Комитету здравоохранения Волгоградской области. Об этом корреспонденту Vademecum рассказали в пресс-службе областной администрации со ссылкой на слова губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова.

«Это сделано потому, что Комитет здравоохранения непосредственно занимается лекарственным обеспечением жителей Волгоградской области, поэтому логично, что государственное предприятие будет находиться в оперативном подчинении профильного ведомства», – отметили в пресс-службе.

В конце ноября текущего года Бочаров предъявил претензии руководству ГУП «Волгофарм» в связи с высокими ценами на отдельные группы препаратов. Выяснилось, что в госаптеках, главной функцией которых является не столько коммерция, сколько соцподдержка, стоимость некоторых медикаментов в несколько раз выше, чем в частных торговых точках.

После этого в «Волгофарме» произошла смена руководства – прежний руководитель Наталья Божко покинула предприятие в связи с уходом на пенсию, а предприятие возглавил Виктор Шейко, ранее служивший в ФСБ.

ГУП «Волгофарм» занял 26-е место в рейтинге Vademecum «ТОП200 аптечных сетей за первое полугодие 2016 года» с выручкой почти 2,2 млрд рублей. На конец первого полугодия сеть объединяла 120 аптек в Волгоградской области.

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