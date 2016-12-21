Востребованный препарат фармкомпании Clovis Oncology

Фармацевтическая компания Clovis Oncology Inc. (CLVS, NASDAQ) получила одобрение от FDA для своего препарата Rucaparib (Rubraca). За торговую сессию 20 декабря акции компании выросли на 5,04% до $42,52.

FDA рекомендует использовать препарат Rubraca для лечения прогрессирующей формы рака яичников. Предполагается, что новый препарат от Clovis Oncology будет конкурентом уже существующего Lynparza от фармкомпании AstraZeneca (AZN, NYSE). Оба препарата направлены на лечение пациентов с мутацией гена BRCA и

представляют собой ингибиторы поли(АДФ-рибоза)-полимеразы (PARP), которые способствуют гибели раковых клеток. Lynparza от AstraZeneca был первым ингибитором PARP, получившим одобрение FDA на использование для лечения больных раком яичников, которые прошли три или более курсов химиотерапии. В настоящее время FDA одобрило Rubraca для применения у больных, которые прошли два или более курсов химиотерапии. Это значит, что лечение препаратом Rubraca можно начинать раньше, чем лечение лекарством-конкурентом, что теоретически позволит Rubraca превзойти по продажам Lynparza. Во время испытаний Rubraca показал общий уровень положительной реакции у 54% пациентов, в то время как реакция на использование Lynparza отмечалась у 34% ациентов.

Примерно 25% больных раком яичников имеют мутации гена BRCA, потому есть высокая потребность в препаратах-ингибиторах PARP. По предположению аналитиков, Rubraca может на первом этапе достигнуть того же уровня продаж, что и препарат Lynparza от AstraZeneca, так как цена 30-дневного курса препаратов Rubraca и Lynparza почти совпадает: $13 740 и $13 000 соответственно. Отметим, что продажи Lynparza составили в третьем квартале $58 млн, рост 107% год к году. Компания Clovis Oncology может ожидать сопоставимых продаж уже в первые кварталы появления препарата, что обеспечит компании потенциал для роста в среднесрочной перспективе.

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