ERR: В эстонские аптеки возвращается русский язык

Департамент лекарств Эстонии уже занимается переводом аннотаций к наиболее часто используемым лекарственным препаратам на русский язык и в январе опубликует эту информацию для общего пользования, заявил министр здоровья и труда Евгений Осиновский. А затем аптекари будут обязаны по просьбе пациента распечатать для него имеющийся в регистре инфолисток на русском языке. На эти цели из бюджета было выделено 400 тысяч евро, сообщает ERR.

Со 2 января в регистре лекарств будет опубликована информация на русском и английском языках о почти 70 безрецептурных препаратах. Речь идет о наиболее часто используемых лекарствах. К концу апреля должен быть сделан перевод на все безрецептурные лекарства, продаваемые в Эстонии. Всего 388 наименований. Для этих целей государство выделило 400 000 евро.

По словам министра здоровья и труда Евгения Осиновского, Департамент лекарств готовит переводы уже на протяжении нескольких месяцев: «А с нового года переводы будут постепенно публиковаться в дигитальном регистре лекарств. При запуске новой услуги 2 января 2017 года планируем сразу сделать доступными около 70 аннотаций на русском и столько же на английском языках. Речь идет о наиболее часто используемых препаратах».

Всего к концу апреля следующего года должны быть готовы переводы к 388 безрецептурным препаратам, продаваемым на рынке Эстонии. Пациенты смогут бесплатно получить информацию о лекарстве на родном для них языке в регистре лекарств. «Аптеки в будущем будут обязаны по желанию пациента распечатать имеющийся в регистре инфолисток на русском языке. Уже сегодня аптекарь обязан консультировать пациентов по вопросу употребления лекарств, независимо от родного языка пациента. Переводы значительно облегчат работу аптекарей с русско- и англоязычными покупателями», — прокомментировал министр.

Информацию переводят только на безрецептурные лекарства, поскольку их чаще всего покупают. Рецептурные лекарства можно приобрести только, если их выписал врач, а он, в свою очередь, обязан объяснить пациенту, как его принимать. «Именно поэтому наличие инфолистков на доступном языке актуально в первую очередь для безрецептурных препаратов», — сказал Осиновский.

Напомним, что решение о переводе информации о лекарствах на русский язык было принято еще в 2014 году, когда подписывалось коалиционное соглашение между Партией реформ и социал-демократами.

Дата публикации 20 декабря 2016 года.

Фото: Pixabay

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