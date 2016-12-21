Виктор Дмитриев об итогах уходящего года и возможных рисках года наступающего

«Доступность лекарств для российских пациентов, вопреки громким заявлениям в СМИ, снижается. Об этом говорят пациенты, это подтверждают активисты ОНФ с мест, это — региональные реалии», — с этого начал свое выступление на заседании РАФМ Генеральный директор АРФП Виктор Дмитриев, подводя итоги уходящего года.

«Мы готовы работать над изменением этой ситуации и бросить все силы на то, чтобы гарантированный государством объем медицинской помощи и доступность лекарств по программам и льготам не оставались такими только на бумаге», — подчеркнул глава ассоциации. При этом в погоне за доступностью лекарств для населения через снижение цен важно не «открыть дверь» фальсификату и недоброкачественной продукции, в том числе, и через внедрение параллельного импорта, — предостерег спикер.

Говоря о возможных рисках для фармотрасли в грядущем 2017 году, Виктор Дмитриев отметил «разобщенность» регуляторов из различных ФОИВов и нередкую подмену реального импортозамещения попытками реализации неконкурентоспособной продукции по завышенным ценам. «Мне очень не хотелось бы, чтобы неуклюжее выполнение предвыборных обещаний стало тормозом для развития фармпроизводства. Мы уже стали свидетелями вымывания препаратов низкого ценового сегмента, как результата необдуманной политики сдерживания цен. В России больше не производится ни нистатин, ни мезатон – конечно, это не препараты ургентной терапии, но это плохая тенденция и на очереди другие препараты. Также я бы очень не хотел, чтобы статус локального продукта стал поводом для расцвета «квасного патриотизма», не имеющего ничего общего ни с интересами государства, ни с интересами пациента. К сожалению, при реализации ПП 1289 мы столкнулись с фактами, когда победителями на торгах становились неконкурентоспособные на внешних рынках препараты локального производства, только из-за того, что их конкурентоспособные аналоги снимались с торгов ввиду отсутствия сертификата СТ-1. В результате, закупки значительно более дорогих препаратов увеличивали нагрузки на бюджеты здравоохранения всех уровней», — рассказал он.

Строя прогнозы на предстоящий год, Виктор Дмитриев коснулся и вопросов маркировки: запустить проект в течение года охватив 100% препаратов, обращающихся на российском рынке, по мнению эксперта, просто невозможно ввиду «пропускной способности» системы. «В мире нет такого количества производителей оборудования для маркирования, которые бы смогли за короткий период поставить, наладить, запустить и валидировать его на наших производственных площадках. Первые пилотные проекты показали, что процесс занимает в среднем 9 месяцев от момента подписания контракта до установки и валидации оборудования. Либо мы получим свой вариант велосипеда на «треугольных колесах», который не поедет и развалится при попытке сдвинуться с места, либо мы будем опираться на зарубежный опыт, и запустим эффективную систему мониторирования обращения лекарственных средств, но в более длительном и реальном периоде», — предостерег Виктор Дмитриев.

Роза Ягудина, зав. кафедрой организации лекарственного обеспечения и фармакоэкономики Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, одним из главных итогов уходящего года назвала процесс по определению взаимозаменяемости всех зарегистрированных на территории РФ лекарств: по ее словам, процедура взаимозаменяемости – это беспрецедентное явление, ни одна из стран не рассматривает этот вопрос так масштабно. Работа, которая завершится в 2018 году, будет иметь огромное значение и для расширения потенциала локального рынка.

Представители аптечных ассоциаций – Исполнительный директор РААС Нелли Игнатьева и Исполнительный директор «Аптечной гильдии» и Союза «Национальная фармацевтическая палата» Елена Неволина назвали самым значимым событием внедрение обязательной аккредитации для фармацевтов и провизоров. Елена Неволина напомнила, что осуществление квалифицированных консультаций исторически было одной из важнейших функций фармацевта, которую необходимо вернуть. Нелли Игнатьева выступила против инициативы о торговле ЛС в продовольственных сетях и призвала отрасль активно участвовать в общественных дискуссиях, чтобы не допустить его реализации, а также высказалась о другой нашумевшей инициативе Минздрава по легализации интернет-торговли лекарствами. По ее словам, в текущем виде проект закона не прописывает ни механизмов реализации, ни участвующие в нем группы лекарств, поэтому его необходимо доработать.

Пресс-служба АРФП

gmpnews