FDA продлило срок рассмотрения препарата Ocrevus

FDA на три месяца (до 28 марта) продлило срок рассмотрения препарата Ocrevus для лечения рассеянного склероза производства швейцарской фармкомпании Roche, сообщает Reuters.
Как заявили представители Roche, продление срока связано с тем, что компания предоставила дополнительные данные касательно производства препарата, и FDA потребовалось больше времени для их рассмотрения. Продление не связано с эффективностью или безопасностью Ocrevus.
По словам директора по разработкам Roche Сандры Хорнинг, компания тесно сотрудничает с FDA для того, чтобы в кратчайшие сроки сделать этот инновационный препарат доступным для 400 тыс. пациентов с рассеянным склерозом в США.
В ходе клинических исследований препарат продемонстрировал значительно более высокую эффективность по сравнению с плацебо.
Ранее FDA присвоило Ocrevus статус принципиально нового лекарственного средства.
Анна Колесова
«Фармацевтический вестник»
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