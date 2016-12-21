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FDA продлило срок рассмотрения препарата Ocrevus

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FDA на три месяца (до 28 марта) продлило срок рассмотрения препарата Ocrevus для лечения рассеянного склероза производства швейцарской фармкомпании Roche, сообщает Reuters.

Как заявили представители Roche, продление срока связано с тем, что компания предоставила дополнительные данные касательно производства препарата, и FDA потребовалось больше времени для их рассмотрения. Продление не связано с эффективностью или безопасностью Ocrevus.

По словам директора по разработкам Roche Сандры Хорнинг, компания тесно сотрудничает с FDA для того, чтобы в кратчайшие сроки сделать этот инновационный препарат доступным для 400 тыс. пациентов с рассеянным склерозом в США.

В ходе клинических исследований препарат продемонстрировал значительно более высокую эффективность по сравнению с плацебо.

Ранее FDA присвоило Ocrevus статус принципиально нового лекарственного средства.

Анна Колесова
«Фармацевтический вестник»

21.12.2016 | Метки: , | Категория: Новости | 32 просм.

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