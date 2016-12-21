Препарат «Гриндекс» удостоился премии Russian Pharma Awards-2016

В конце прошлой недели в Москве прошла престижная премия фармацевтической отрасли «Russian Pharma Awards-2016», в рамках которой ведущие российские врачи выбрали 61 лучшее лекарство. Почетной награды среди антидепрессантов удостоился «Амитриптилин-Гриндекс».

В анонимном голосовании по 20 номинациям принимали участие более 500 тысяч врачей – членов профессиональной социальной сети. Практикующие медики уже в пятый раз выбрали лучшие лекарства для лечения сахарного диабета, ОРВИ, гепатита, эпилепсии, шизофрении, рака и других распространенных заболеваний.

В этом году премии Russian Pharma Awards-2016 удостоены 39 компаний, а за пять лет ее существования было вручено 175 наград в 65 номинациях.

«Фармацевтический вестник»