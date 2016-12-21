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GlaxoSmithKline начинает испытания инъекционного препарата для профилактики ВИЧ

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ВИЧ-подразделение ViiV Healthcare британской фармацевтической компании GlaxoSmithKline запустило масштабные испытания экспериментального инъекционного препарата длительного действия для профилактики вируса, который вызывает СПИД, сообщает Reuters.

В III фазе клинических исследований cabotegravir примут участие 4,5 тыс. мужчин, имеющих половые контакты с мужчинами, и трансгендерных женщин, которые вступали в половой контакт с мужчинами. Исследования будут проводиться более чем в 40 местах Северной и Южной Америки, Азии и Африки. Второе исследование, в котором примут участие молодые женщины, начнется в 2017 году.

Ранее GSK сообщила о том, что в ходе клинических исследований терапия, состоящая из двух препаратов — dolutegravir (GSK) и rilpivirine (Johnson & Johnson), продемонстрировала эффективность для лечения пациентов с ВИЧ-инфекцией.

Анна Колесова
«Фармацевтический вестник»

21.12.2016 | Метки: | Категория: Новости | 20 просм.

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