GlaxoSmithKline начинает испытания инъекционного препарата для профилактики ВИЧ

ВИЧ-подразделение ViiV Healthcare британской фармацевтической компании GlaxoSmithKline запустило масштабные испытания экспериментального инъекционного препарата длительного действия для профилактики вируса, который вызывает СПИД, сообщает Reuters.

В III фазе клинических исследований cabotegravir примут участие 4,5 тыс. мужчин, имеющих половые контакты с мужчинами, и трансгендерных женщин, которые вступали в половой контакт с мужчинами. Исследования будут проводиться более чем в 40 местах Северной и Южной Америки, Азии и Африки. Второе исследование, в котором примут участие молодые женщины, начнется в 2017 году.

Ранее GSK сообщила о том, что в ходе клинических исследований терапия, состоящая из двух препаратов — dolutegravir (GSK) и rilpivirine (Johnson & Johnson), продемонстрировала эффективность для лечения пациентов с ВИЧ-инфекцией.

Анна Колесова

«Фармацевтический вестник»