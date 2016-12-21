Novartis покупает компанию Encore Vision

Швейцарская фармацевтическая компания Novartis AG объявила о приобретении американской компании Encore Vision, специализирующейся на разработке препараторов для лечения дальнозоркости, сообщает Reuters.
Как отметил руководитель исследовательского направления и медицинский директор Novartis Васант Нарасимхан, в настоящее время существует неудовлетворенная потребность в инновационных, эффективных и безопасных лекарствах для лечения этого заболевания.
Сумма сделки не разглашается.
Между тем, Novartis отказалась от продолжения переговоров о приобретении американской дженериковой компании Amneal Pharmaceuticals LLC. Сумма потенциальной сделки могла бы составить 8 млрд долл.
Представители Novartis и Amneal от комментариев отказались.
Илья Дугин
«Фармацевтический вестник»
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