Novartis покупает компанию Encore Vision

Швейцарская фармацевтическая компания Novartis AG объявила о приобретении американской компании Encore Vision, специализирующейся на разработке препараторов для лечения дальнозоркости, сообщает Reuters.

Как отметил руководитель исследовательского направления и медицинский директор Novartis Васант Нарасимхан, в настоящее время существует неудовлетворенная потребность в инновационных, эффективных и безопасных лекарствах для лечения этого заболевания.

Сумма сделки не разглашается.

Между тем, Novartis отказалась от продолжения переговоров о приобретении американской дженериковой компании Amneal Pharmaceuticals LLC. Сумма потенциальной сделки могла бы составить 8 млрд долл.

Представители Novartis и Amneal от комментариев отказались.

Илья Дугин

«Фармацевтический вестник»