Депутаты предлагают вывести закупки государственных и муниципальных аптек из-под действия закона №44-ФЗ

В Госдуму внесен законопроект № 54490-7 «О внесении изменений в статью 1 Федерального закона «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Законопроектом предлагается внести изменения, исключив государственные и муниципальные аптеки из перечня ГУП и МУП, на которые распространяется обязанность при осуществлении закупочной деятельности руководствоваться требованиями ФЗ от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Согласно закону №44-ФЗ в редакции, действующей с 01.01.2017 года, план закупок формируется ГУП в соответствии с требованиями статьи, предписывающей формирование плана закупок на срок, соответствующий сроку действия федерального закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период. План закупок формируется государственным или муниципальным заказчиком в соответствии с требованиями положения бюджетного законодательства РФ. Вместе с тем ряд ГУП и МУП, например государственные и муниципальные аптечные организации, не являются получателем бюджетных средств, так как отсутствует государственное задание. Следовательно, до них не доводятся соответствующие бюджетные ассигнования.

Кроме того, согласно ГК и закону 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» унитарным предприятием признается коммерческая организация, не наделенная правом собственности на закрепленное за ней собственником имущество. Таким образом, государственное или муниципальное предприятие может быть создано в случае необходимости осуществления деятельности в целях решения социальных задач (в том числе реализации определенных товаров и услуг по минимальным ценам).

Государственные и муниципальные аптечные организации созданы с целью обеспечения населения и организаций здравоохранения лекарственными средствами и другими товарами аптечного ассортимента, как правило, в силу своей социальной направленности, в тех населенных пунктах, где данный вид деятельности нерентабелен, и действуют на основе самофинансирования, самоокупаемости и полной хозяйственной самостоятельности.

Осуществление закупок в соответствии с законом №44-ФЗ, по мнению авторов законопроекта, снизит конкурентоспособность этих предприятий, т.к. процедура проведения электронного аукциона от даты размещения закупки в плане-графике до заключения контракта составляет от 42 до 60 дней (сегодня срок от заказа и заключения договора до поставки лекарственных средств составляет в среднем семь дней). Также авторы законопроекта выделяют риски игнорирования поставщиками участия в электронном аукционе по причине невыгодных для них условий контракта.

Депутаты предлагают ГУП и МУП, осуществляющим фармацевтическую деятельность, и иным унитарным предприятиям, которые не получают бюджетные средства, и впредь руководствоваться федеральным законом № 223- ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». По мнению разработчиков законопроекта, это позволит им оставаться конкурентоспособными с иными коммерческими организациями и достигать основной цели – обеспечить граждан необходимыми лекарственными средствами.

«Фармацевтический вестник»