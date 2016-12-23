Перенесен запуск пилотного проекта по маркировке лекарств

Запуск пилотного проекта по маркировке упаковок лекарственных препаратов перенесли на март 2017 года. Об этом сообщила заместитель министра здравоохранения России Татьяна Яковлева на заседании Совета Федерации.
«Такая система заработает с марта 2017 года. Это (будет) тестовый режим», – заявила она.
Глава Росздравнадзора Михаил Мурашко ранее говорил, что пилотный проект по электронной маркировке упаковок лекарств должен стартовать 1 января 2017 года. По его словам, маркировку нанесут на 5,5 млрд упаковок лекарств, после чего процесс будет стандартизирован.
Как сообщалось на закрытом совещании фармпроизводителей с представителями Росздравнадзора, с 1 января 2017 года планируется проводить маркировку лекарств, входящих в программу «Семь нозологий». С 2018 года эта система должна быть распространена на лекарства из списка жизненно важных (ЖНВЛП). Полностью система заработает через три года. По словам министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова, лекарства будут маркировать двумерным QR-кодом, который не повлияет на их стоимость, но будет обеспечивать защиту от контрафактной, контрабандной продукции.
По словам Мурашко, стоимость внедрения системы оценивается более чем в 15 млрд рублей.
Источник: РИА «Новости»
Комментировать
Вам необходимо зарегистрироваться для комментирования.