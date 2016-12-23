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Перенесен запуск пилотного проекта по маркировке лекарств

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Запуск пилотного проекта по маркировке упаковок лекарственных препаратов перенесли на март 2017 года. Об этом сообщила заместитель министра здравоохранения России Татьяна Яковлева на заседании Совета Федерации.

«Такая система заработает с марта 2017 года. Это (будет) тестовый режим», – заявила она.

Глава Росздравнадзора Михаил Мурашко ранее говорил, что пилотный проект по электронной маркировке упаковок лекарств должен стартовать 1 января 2017 года. По его словам, маркировку нанесут на 5,5 млрд упаковок лекарств, после чего процесс будет стандартизирован.

Как сообщалось на закрытом совещании фармпроизводителей с представителями Росздравнадзора, с 1 января 2017 года планируется проводить маркировку лекарств, входящих в программу «Семь нозологий». С 2018 года эта система должна быть распространена на лекарства из списка жизненно важных (ЖНВЛП). Полностью система заработает через три года. По словам министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова, лекарства будут маркировать двумерным QR-кодом, который не повлияет на их стоимость, но будет обеспечивать защиту от контрафактной, контрабандной продукции.

По словам Мурашко, стоимость внедрения системы оценивается более чем в 15 млрд рублей.

Источник: РИА «Новости»

vademec

23.12.2016 | Метки: | Категория: Новости | 3 просм.

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