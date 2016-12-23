В Подмосковье открыли 100 государственных аптек

В 2016 году в Подмосковье было открыто еще 100 государственных аптек. Всего в 2016 году в сети государственных аптек Московской области выписано уже более 3 млн льготных рецептов.

«В 2016 году завершен масштабный проект по созданию в Московской области сети государственных аптек. Всего с 2014 года открыто 280 аптечных пунктов. Реализация проекта делает максимально доступным лекарственное обеспечение льготных категорий жителей области»,– сообщил министр здравоохранения Московской области Дмитрий Марков.

В течение 2015 года при поликлиниках Московской области начали работать 100 государственных аптек. В 2016 году открылось столько же, причем шесть из них были созданы с января по апрель.

Планировалось, что до конца текущего года 195 фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП), расположенных в отдаленных районах Подмосковья, получат право на отпуск лекарств и медицинских изделий. В регионе проживают 672 тысячи человек, которые имеют право на обеспечение льготными лекарственными препаратами, однако не имеют возможности получить такие медикаменты.

В 2016 году в области на закупку льготных лекарств из консолидированного бюджета выделено 9,3 млрд рублей.

Источник: Министерство здравоохранения Московской области

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