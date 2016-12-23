Аптечная сеть «36,6» закрыла сделку по слиянию с «А5»

ПАО «Аптечная сеть 36,6» закрыло сделку по слиянию с группой «А5», рассказал Vademecum пресс-секретарь «36,6» Алексей Киселев-Романов. В ходе этой сделки на рынке образовалась крупнейшая розничная сеть с долей рынка почти 5%.

Банк России принял решение о возобновлении эмиссии и государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска акций ПАО «Аптечная сеть 36,6», говорится в сообщении банка. Допэмиссия акций ПАО проходила в рамках слияния с аптечной сетью «А5».

Государственная регистрация отчета, по сути, означает закрытие сделки по слиянию двух сетей, пояснил Vademecum Алексей Киселев-Романов. Компания пока не получила отчет ЦБ, но это должно произойти в ближайшие дни, добавил он.

Банк России приостановил допэмиссию акций ПАО «Аптечная сеть 36,6» 6 декабря. О причинах приостановки банк не сообщал.

Размещение допэмиссии «36,6» началось 19 сентября 2016 года и завершилось 18 ноября 2016 года, указывала ранее компания. В ходе допэмиссии ПАО «Аптечная сеть 36,6» разместило 1,35 млрд акций.

Группа «36,6» – крупнейший игрок аптечного рынка России. В рейтинге Vademecum «ТОП200 аптечных сетей» по итогам первого полугодия 2016 года объединенная с А5 компания заняла первое место с выручкой 21,3 млрд рублей и долей рынка 4,55%.

vademec