В «Интермедсервисе» введена процедура наблюдения

Арбитражный суд Москвы признал обоснованным иск ООО «Авета» к АО «Компания «Интермедсервис» и ввел в отношении должника процедуру наблюдения. Общая сумма исковых претензий контрагентов к основным структурам группы уже превышает 1,5 млрд рублей, следует из данных информационной системы СПАРК-Интерфакс.

ООО «Авета» подало иск о банкротстве к АО «Компания Интермедсервис» в июле этого года. 12 декабря заявление о вступлении в дело о банкротстве подала структура «Интермедсервиса», ООО «Компания Интермедсервис Фарма». В среду, 21 декабря, суд признал требования «Аветы» к должнику обоснованными. Заявление «Компании Интермедсервис Фарма» пока оставлено без движения.

Ранее совладелец группы «Интермедсервис» Владимир Голубев говорил Vademecum, что в 2011-2012 годах компания набрала очень большой кредитный портфель, и прибыль от контрактов не смогла покрыть затраты на выплату процентов по кредитам. «Решение суда стало закономерным шагом в процедуре банкротства», – прокомментировал ситуацию Голубев.

Группа компаний «Интермедсервис» была основана в 1990 году. Владельцами компании являются Андрей Скворцов и Владимир Голубев. «Интермедсервис» занимается поставками медицинского оборудования, лекарств и расходных материалов для меорганизаций. В рейтинге Vademecum «TOП100 дистрибьюторов лекарственного госзаказа по итогам 2015 года» ЗАО «Интермедсервис» заняло 21-ю позицию с совокупной стоимостью заключенных контрактов 2,5 млрд рублей.

Компания «Авета» является дистрибьютором препаратов для лечения эндокринологических, кардиологических, фтизиатрических и онкологических заболеваний. По данным СПАРК, выручка ООО «Авета» в 2015 году составила 2 млрд рублей, чистая прибыль – 35,2 млн рублей.

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