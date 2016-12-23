«Форт» и Serum Institute of India займутся разработкой вакцин

Входящая в группу «Нацимбио» российская биотехнологическая компания «Форт» заключила соглашение с индийской Serum Institute оf India о совместном производстве вакцин, в том числе для профилактики ротавирусной инфекции, менингококковой конъюгированной вакцины, вакцины для профилактики кори, краснухи и паротита, вакцины для профилактики вирусного гепатита В, сообщили в пресс-службе российской компании.

Предприятия проведут совместные клинические испытания препаратов; запланирован также трансфер технологий и организация выпуска вакцин на производственных мощностях научно-производственного комплекса «Форт» в Рязанской области.

В декабре 2015 года дочерняя структура ГК «Ростех» – компания «Нацимбио» – заключила соглашение с индийской Serum о локализации в России производства вакцин от полиомиелита, пневмококка и гемофильной инфекции, а также ряда других препаратов.

ООО «Форт» – российская биотехнологическая компания, занимающаяся разработкой и производством инновационных биологических лекарственных препаратов, создана в 2006 году. Производственные мощности компании представлены научно-производственным комплексом в Рязанской области. Первая очередь завода, в строительство которого было вложено более 4,8 млрд рублей, открылась в апреле 2014 года. В 2015 году разработанная компанией вакцина против гриппа «Ультрикс» была включена в Национальный календарь профилактических прививок (НКПП). 25,01% компании принадлежит российской «Нацимбио», дочернему предприятию госкорпорации Ростех.

Serum Institute of India – производитель вакцин против полиомиелита, столбняка, коклюша, БЦЖ, гепатита B, кори, эпидемического паротита и краснухи. Продукция компании, основанной в 1996 году, применяется почти в 140 странах мира в рамках национальных программ иммунизации.

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