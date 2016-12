Allergan покупает LifeCell «Форт» и Serum Institute of India займутся разработкой вакцин » Novartis расширяется в США На этой неделе швейцарская фармацевтическая компания Novartis приобрела техасскую Encore Vision Inc, специализирующуюся на лечении дальнозоркости, а также заключила лицензионное соглашение с американской биотехнологической компанией Conatus Pharmaceuticals, которая занимается разработкой новых препаратов от заболеваний печени. Швейцарская фармацевтическая компания Novartis объявила о приобретении техасской частной компании Encore Vision Inc, специализирующейся на развитии инновационного лечения дальнозоркости. В мае 2016 года Encore Vision успешно прошла первую фазу клинических исследований нового препарата для лечения пресбиопии EV06. Сделка позволит Novartis расширить офтальмологическую линейку. Сумма сделки не раскрывается. Кроме того, швейцарская фармкомпания объявила о заключении лицензионного соглашения с американской биотехнологической компанией Conatus Pharmaceuticals. Компании займутся совместной разработкой препарата для лечения неалкогольного стеатогепатита, который, по прогнозам специалистов, станет основной причиной трансплантации печени к 2020 году. Первый в своем классе экспериментальный пероральный препарат Emricasan будет предназначен для лечения неалкогольного стеатогепатита (NASH) с выраженным фиброзом и циррозом печени, от которого страдают 3–5% американцев. В рамках соглашения Conatus получит авансовый платеж в размере $50 млн, а также значительные выплаты на разработку препарата, поэтапные платежи и роялти с продаж. В начале декабря Novartis объявила о неудачных результатах клинических исследований комбинации препаратов Луцентис и Fovista в лечении пациентов, страдающих неоваскулярной формой возрастной макулярной дегенерации (ВМД). Согласно полученным данным, применение комбинации средств не привело к более высоким результатам, чем использование только Луцентиса. Это помешает компании подстегнуть падающие из-за конкуренции продажи Луцентиса. Novartis AG – швейцарская фармацевтическая компания, созданная в 1996 году путем объединения швейцарских компаний Ciba Geigy и Sandoz. Novartis специализируется на рецептурных препаратах, применяемых в онкологии, неврологии, психиатрии, трансплантологии. Выручка компании в 2015 году составила $49,4 млрд, прибыль – $17,8 млрд. vademec

