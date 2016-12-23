Canon вложила в приобретение медбизнеса Toshiba 5,6 млрд долларов

Токийская транснациональная машиностроительная компания Canon закрыла сделку по приобретению медбизнеса корпорации Toshiba Corporation — сообщает информагентство Kyodo. Это — подразделение Toshiba Medical Systems, производящее рентгеновские системы, аппараты МРТ и другое дорогостоящее медоборудование. Соглашение о приобретении достигнуто Canon в марте этого года. Сумма сделки составила 665,8 млрд японский иен ($5,6 млрд).

Стоит отметить, что на приобретение медицинского бизнеса Toshiba претендовали такие компании, как Konica Minolta, Fujifilm Holdings, а также один из частных инвестиционных фондов Великобритании.

В начале лета Комиссия по справедливой торговле Японии обвинила Canon в том, что компания начала сделку по приобретению подразделения японской корпорации, не уведомив об этом антимонопольные органы. Между тем данное обстоятельство не помешало сторонам закрыть данную сделку 19 декабря.

Согласно заявлению генерального директора Canon Ф. Митараи, сделанному им в интервью журналистам японского издания Nikkei, руководство компании приняло решение о сохранении независимости медицинского подразделения Toshiba. Более того, весь топ-менеджмент и персонал продолжит свою работу на прежних должностях. Вместе с тем руководство токийской компании намерено произвести ребрендинг медицинского бизнеса Toshiba.

История медицинского бизнеса Toshiba началась в 1914 году, когда компания первой в Японии начала производить рентгеновские трубки и другое оборудование, в связи с чем было принято решение о создании медицинского департамента Medical System.

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