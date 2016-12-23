Метилирование ДНК позволило предсказать риск развития диабета

Полногеномное исследование выяснило, как индекс массы тела ассоциирован с метилированием ДНК. Изучали 5387 человек, с индексом массы тела было ассоциировано метилирование в 187 генетических локусах, для них сравнили уровни метилирования ДНК в крови, жировой ткани, печени, поджелудочной железе, селезенке и мышцах. Хотя уровень метилирования в крови и печени хорошо отражал уровень метилирования в других тканях, в некоторых случаях эффект был специфичным для типа ткани.

Например, для 91 локуса ассоциация метилирования с индексом массы тела оказалась самой сильной в жировой ткани.

Анализ ассоциаций показал, что обнаруженные изменения метилирования ДНК в основном являются последствием, а не причиной ожирения. Авторы идентифицировали 38 генов, экспрессия которых зависит от обнаруженных эпигенетических изменений. Эффект метилирования наблюдался для экспресси этих генов в крови, жировой ткани и печени. Среди этих генов были гены, участвующие в метаболизме липидов и липопротеинов, транспорте аминокислот и воспалительных сигнальных путях.

Также оказалось, что по изменениям метилирования можно предсказать риск развития диабета 2 типа. При этом ассоциация риска развития диабета с метилированием оказалась для многих локусов более сильной и независимой от ассоциаций риска развития заболевания с традиционными маркерами, такими как тип ожирения, содержание глюкозы в крови натощак или повышенный уровень инсулина в крови. Иными словами, предсказательная сила эпигенетических маркеров оказалась выше предсказательной силы традиционных маркеров риска развития диабета 2 типа — и, что важно, независимой от них.

Как заключают авторы, эти результаты в будущем, возможно, позволят использовать метилирование ДНК в качестве маркера для идентификации людей с «метаболически неблагоприятными» типами ожирения, имеющих повышенный риск развития диабета 2 типа.

Ранее ученые показали, что ожирение вызывает эпигенетические изменения в сперме мужчин, которые могут передаваться их детям и увеличивать вероятность развития у них ожирения. Недавно такое эпигенетическое наследование склонности к ожирению было также подтверждено в экспериментах на мышах.

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