Осимертиниб может стать новым стандартом терапии рака легкого

На 17-й Всемирной конференции по раку легкого (WCLC) в Вене компания «АстраЗенека» представила результаты исследования III фазы препарата осимертиниб, который потенциально может стать новым стандартом 2-й линии терапии больных местно-распространенным или метастатическим немелкоклеточным раком легкого (НМРЛ) с положительным статусом мутации Т790М в гене EGFR.

Осимертиниб снижает риск прогрессирования заболевания на 70%. По данным первого рандомизированного исследования III фазы, осимертиниб во 2-й линии терапии показал преимущество по показателю выживаемость без прогрессирования (ВБП) на 5,7 месяца по сравнению с двухкомпонентной химиотерапией на основе препаратов платины (отношение рисков = 0,3) .

Шон Боэн, исполнительный вице-президент и глава медицинского направления «АстраЗенека», заявил:

«Положительные результаты III фазы позволяют предположить, что препарат осимертиниб сможет заменить химиотерапию в качестве стандарта лечения пациентов с мутацией гена EGFR, у которых наблюдается прогрессирование заболевания после лечения ингибиторами тирозинкиназы. Так как рак легкого часто метастазирует в головной мозг, для нас было важно подтвердить эффективность осимертиниба у больных с метастазами в ЦНС, поскольку прогноз у таких пациентов часто бывает особенно неудовлетворительным».

Данные исследования AURA3 показали, что у 34% больных с известным на момент включения в исследование метастатическим поражением ЦНС ВБП была значительно выше в группе осимертиниба, чем в группе стандартной двухкомпонентной химиотерапии на основе препаратов платины (8,5 месяца по сравнению с 4,2 месяца, ОР=0,32; 95% ДИ: 0,21-0,49). Данные AURA3 соответствуют полученным ранее результатам исследований II фазы (AURA extension и AURA2). Они распространяются и на данные по тестированию образцов опухолевой ткани и плазмы крови на наличие мутации резистентности Т790М в гене EGFR.

Доктор Вассилики Пападимитракопуло, Онкологический центр им. М.Д. Андерсона Техасского университета, комментирует:

«Результаты исследования AURA3 оказались не только статистически, но и клинически значимыми, поскольку впервые таргетная терапия, в данном случае осимертинибом, показала улучшение выживаемости без прогрессирования заболевания по сравнению со стандартной комбинацией препаратов платины и пеметрекседа. Я рада, что у нас есть возможность поделиться подобными новостями с пациентами, поскольку речь идет о существенных достижениях в области персонализированной терапии рака легкого».

Тони Мок, Профессор Китайского университета, Гонконг:

«Преимущество осимертиниба по сравнению с комбинацией препаратов платины и пеметрекседа по показателям выживаемости без прогрессирования заболевания и частоте объективного ответа подтверждает, что мы, возможно, движемся к внедрению нового стандарта медицинской помощи для пациентов с резистентностью к терапии ингибиторами тирозинкиназы EGFR».

Данные AURA3 по безопасности соответствуют полученным ранее результатам. Нежелательные явления, связанные с приемом препарата, 3-ей степени и выше были зарегистрированы у 6% пациентов (n = 16), получавших осимертиниб, и у 34% (n = 46), получавших двухкомпонентную химиотерапию на основе препаратов платины. В группе осимертиниба наиболее распространенными нежелательными явлениями, связанными с приемом препарата, были диарея (всего 29%; 1% степени ≥3) и сыпь (всего 28%; <1% степени ≥3). В группе химиотерапии чаще всего отмечались такие побочные эффекты, как тошнота (всего 47%; 3% степени ≥3) и снижение аппетита (всего 32%, 3% степени ≥3).

В ноябре 2015 года заявка по препарату осимертиниб получила статус ускоренного рассмотрения Управлением по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств США (FDA). В феврале 2016 года Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) выдало разрешение на продажу препарата в ЕС. Кроме того, в марте 2016 года препарат был одобрен в Японии для терапии больных с неоперабельным или рецидивирующим НМРЛ с положительным статусом мутации Т790М в гене EGFR с резистентностью к ингибиторам тирозинкиназы EGFR. В настоящее время препарат проходит ускоренную процедуру одобрения в Китае, где почти у половины больных раком легкого имеется мутация EGFR.

Одновременно с докладом в Вене на Всемирной конференции по раку легкого результаты исследования препарата осимертиниб были опубликованы в журнале «The New England Journal of Medicine».

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«АстраЗенека» является международной инновационной биофармацевтической компанией, нацеленной на исследование, развитие и коммерческое использование рецептурных препаратов в таких терапевтических областях, как кардиология, онкология, респираторные заболевания и воспалительные процессы, инфекции и психиатрия. Компания представлена более чем в 100 странах мира, а её инновационными препаратами пользуются миллионы пациентов.

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