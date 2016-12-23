Заемщик ФРП открыл в Кургане производство лекарственных препаратов

22 декабря 2016 года ООО «Велфарм» (заемщик Фонда Развития Промышленности — ФРП) открыло в Кургане импортозамещающее производство лекарственных препаратов, соответствующее международным стандартам GMP. Общая стоимость проекта – 1,1 млрд рублей, из которых заём ФРП составил 500 млн рублей.

Ассортиментный ряд предприятия – более 60 лекарственных средств, 37 из которых являются импортозамещающими. Ежегодная мощность завода – 2,5 млн упаковок капсул, 4,5 млн упаковок инъекционных растворов, 15 млн упаковок рассыпки, 20 млн туб мазей и гелей, 35 млн таблеток с покрытием и без.

Препараты предназначены для лечения заболеваний эндокринной системы, в первую очередь сахарного диабета, желудочно-кишечного тракта, сердечно-сосудистой системы, эпилепсии, болезни Паркинсона, аллергии, дерматологических расстройств и т.д.

Часть продукции планируется экспортировать в Белоруссию, Казахстан, Вьетнам, Монголию, Молдавию, Грузию, Армению, Азербайджан, Кыргызстан, Узбекистан, Таджикистан, Афганистан.

Средства ФРП были направлены заёмщиком на закупку оборудования, проектирование, монтаж и ввод в эксплуатацию высокотехнологичных чистых помещений площадью 1,2 тыс кв. м. В чистых помещениях регулируется влажность, давление, температура, а также содержание в воздухе микроорганизмов, пыли и других нежелательных частиц.

С учетом проекта компании «Велфарм» общая стоимость проектов из Курганской области, софинансированных ФРП, составила 1,2 млрд рублей, из них 550 млн рублей – займ ФРП.

С 2015 года Фонд развития промышленности софинансировал 111 проектов в 42 регионах России на общую сумму займов 31,1 млрд рублей. Реализация проектов позволит привлечь в реальный сектор экономики, помимо займов ФРП, 95,4 млрд руб. и создать почти 11,3 тысяч рабочих мест. Общая стоимость проектов – 126,5 млрд рублей.

ООО «Велфарм» — выпускает готовые лекарственные формы. Запланировано производство более 60 лекарственных препаратов. Полностью завершены исследования, зарегистрированы и готовы к производству препараты: «Тамзелин», «Адолен», «Бупивакаин», «Ацеклофенак», «Пипемидовая кислота», «Метилпреднизолона ацепонат», «Имипенем+Цилостатин», «Меропенем», «Йогексол». Из них несколько препаратов входит в перечень ЖНВЛП: «Тамзелин», «Метилпреднизолона ацепонат», «Имипенем+Цилостатин», «Меропенем». «Бупивакаин» и «Йогексол» входят в перечень стратегически важных лекарственных препаратов.

Фонд развития промышленности — создан для модернизации российской промышленности, организации новых производств и обеспечения импортозамещения. Фонд предлагает льготные условия софинансирования проектов, направленных на разработку новой высокотехнологичной продукции, техническое перевооружение и создание конкурентоспособных производств на базе наилучших доступных технологий.

Для реализации промышленно-технологических проектов Фонд на конкурсной основе предоставляет целевые займы по ставке 5% годовых сроком до 7 лет в объеме от 50 до 700 млн руб., стимулируя приток прямых инвестиций в реальный сектор экономики.

Помимо реализации программ льготного заёмного финансирования на базе Фонда развития промышленности создан и функционирует консультационный центр, который в ежедневном режиме оказывает информационно-консультационную и справочную поддержку промышленным предприятиям по участию в конкурсных процедурах по постановлениям Правительства РФ №3 от 03.01.2014 (субсидирование процентной ставки на реализацию новых инвестиционных проектов), №1044 от 11.10.2014 (программа проектного финансирования) и №214 от 12.03.2015 (субсидирование части затрат на уплату процентов по кредитам на пополнение оборотных средств и текущую деятельность) и №708 от 16.07.2015 (специальные инвестиционные контракты).

Экспертный совет Фонда – коллегиальный орган, который по итогам комплексной экспертизы принимает решение о финансировании, доработке или отклонении проектов. Он состоит из независимых экспертов – представителей бизнеса, банковского сообщества, профессиональных и деловых объединений. За дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь в Департамент внешних коммуникаций Фонда развития промышленности: 8(925)796-81-15, press@frprf.ru, http://www. frprf.ru/

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