«АВВА РУС» намерена создать производство антибактериального средства на основе амоксициллина

«Экспертный совет Фонда развития промышленности при Минпромторге одобрил 10 льготных займов общим объемом более 2 млрд рублей. Их реализация позволит привлечь в реальный сектор более 3,3 млрд руб. инвестиций помимо займов ФРП. Общая стоимость десяти одобренных проектов 5,3 млрд рублей», – сообщил Василий Осьмаков, Заместитель Министра промышленности и торговли.

Среди одобренных проектов, локализация производства антибактериального средства на основе амоксициллина. Кировская компания «АВВА РУС» на выделенные средства намерена приобрести производственное оборудование и наладить выпуск антибактериального средства в виде диспергируемых (растворяющихся во рту) таблеток. В первый же год работы предприятия планируется провести 100% импортозамещение российского рынка этого препарата, который в настоящее время занимают иностранные производители.

Препарат на основе амоксициллина тригидрата в виде диспергируемых таблеток – относится к препаратам из амоксициллина из списка жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), предоставлен в форме растворяющихся в воде таблеток. Амоксициллин — полусинтетический антибиотик широкого спектра действия из группы пенициллинов. Назначается при бактериальных инфекциях дыхательных органов, мочевыводящих путей, кожи, пищеварительного тракта, сепсисе и для профилактики эндокардита.

Рынок Амоксициллина занимает первое место по объемам продаж в количественном и третье место по объемам продаж в денежном эквиваленте среди всех антибактериальных рынков России. Рынок Амоксициллина в РФ в 2015 году составил 2,4 млрд рублей или 20,9 млн упаковок, рост рынка составил 27%.

Стоимость данного проекта – 620 млн рублей, из которых 50 млн руб. могут быть предоставлены ФРП в виде льготного займа.

Прежде чем Фонд выделит средства под 5% годовых, с компаниями должны быть подписаны договоры займа, фиксирующие обязательства сторон.

С 2015 года Фонд развития промышленности софинансировал 111 проектов в 42 регионах России с общей суммой займов 31,1 млрд руб. Реализация проектов позволит привлечь в реальный сектор экономики, помимо займов ФРП, более 95,4 млрд руб. и создать более 11,3 тыс. рабочих мест. Общая стоимость реализации проектов превышает 126,5 млрд руб.

«Фармацевтический вестник»