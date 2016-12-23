«Вирион» подтвердил соответствие современным стандартам обеспечения биологической безопасности

Деятельность научного отдела «Вирион» полностью соответствует современным стандартам обеспечения биологической безопасности при работе с микроорганизмами II-IV групп патогенности, в том числе с вирусами-возбудителями клещевого энцефалита, гепатитов, ВИЧ. В Томском филиале НПО «Микроген» был создан комплекс исследовательских лабораторий, оснащенных современным аналитическим и производственным оборудованием, необходимым для совершенствования существующих и разработки новых технологий. Это могут быть:

перспективные методы масс-культивирования клеток;

выделение, очистка и анализ белков;

производство готовых лекарственных форм биофармацевтических препаратов.

Особая гордость томских специалистов – блок хроматографической очистки, укомплектованный оборудованием от лучших мировых производителей. Оно охватывает весь спектр применений метода – от анализа до промышленного производства биопрепаратов.

Мы можем выполнять большой комплекс исследований, как для себя, так и для сторонних организаций, имеющих такие потребности. Таких учреждений не очень много у нас в стране, в основном это академические научно-исследовательские институты и ГНЦ ВБ «Вектор» в наукограде Кольцово Новосибирской области, – говорит директор НПО «Вирион» Александр Колтунов. – Своим стратегическим преимуществом мы считаем многолетний опыт изучения проблемы клещевых инфекций и то, что в «Вирионе» все исследования с вирусом клещевого энцефалита поставлены на поток.

Научная деятельность подразделения включает широкий спектр направлений:

создание новых вакцин с репродукцией вируса на линиях перевиваемых клеток;

освоение современных технологических подходов для производства препаратов крови и обеспечения их вирусной безопасности;

совершенствование методов контроля качества МИМПБ;

разработку рекомбинантных препаратов.

Собственные научно-исследовательские разработки позволяют не только сохранять, но и развивать производство конкурентоспособных иммунобиологических препаратов, в том числе для профилактики и борьбы с инфекционными заболеваниями, наиболее необходимыми для обеспечения биологической безопасности Российской Федерации.

В перспективе в портфель разработок могут войти конъюгированные полисахаридные вакцины, в том числе для профилактики пневмококковой инфекции, – уверен генеральный директор НПО «Микроген» Кирилл Гайдаш. – «Национальная иммунобиологическая компания» ставит своей задачей производить вакцину от пневмококковой инфекции, ротовирусной, ветряной оспы. Лаборатория в Томске может выступить основным исследовательским центром для изучения и работы по данному направлению.

gmpnews