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Голландские врачи более часто назначают препараты спонсирующих их компаний

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В Нидерландах врачи более часто назначают пациентам дорогостоящие препараты, разработанные фармкомпаниями, выплачивающими им вознаграждения, сообщает NL Times. Такие выводы сделаны в результате исследования, осуществленного газетой Volkskrant и страховой компанией VGZ.

По словам экспертов, в ходе ряда зарубежных исследований взаимосвязь между врачами и фармкомпаниями уже установлена, однако это впервые сделано в Нидерландах, где информация о лекарственных назначениях не является публичной.

В своем исследовании эксперты проанализировали назначение четырех новых препаратов.

Так, противодиабетический препарат Toujeo оказался наиболее популярным у врачей, получавших финансовые средства от фармацевтической компании. Препарат назначали 52% спонсируемых врачей против 19% среди врачей, не получавших вознаграждения.

Такая же тенденция наблюдалась и в отношении противодиабетического препарата Tresiba, а также гипохолестеринемических препаратов Repatha и Praluent.

Илья Дугин
«Фармацевтический вестник»

23.12.2016 | Метки: , | Категория: Новости | 17 просм.

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