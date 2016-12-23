Sun Pharma закрыла сделку по покупке 85% акций «Биосинтеза»

Индийская Sun Pharma закрыла сделку по покупке 85,1% акций ОАО «Биосинтез», говорится в сообщении Sun Pharma на бомбейской фондовой бирже. Раньше основным владельцем пензенского «Биосинтеза» была группа «Биотэк» Бориса Шпигеля.

Сделка была закрыта 20 декабря, следует из сообщения индийской компании.

О покупке акций «Биосинтеза» Sun Pharma объявила 23 ноября 2016 года. По условиям сделки, Sun Pharma должна была заплатить за акции $24 млн и взять на себя долг в размере $36 млн.

25 ноября дочерняя компания Sun Pharma «Ранбакси» направила ходатайство в Федеральную антимонопольную службу об одобрении сделки. Уже 2 декабря сделка была одобрена. ФАС разрешила «Ранбакси» покупку до 100% акций «Биосинтеза». При этом ведомство выдало покупателю предписание, обязывающее его в течение трех лет не сокращать производство 11 МНН, по которым «Биосинтез» занимает лидирующее позиции на фармацевтическом рынке. В случае если «Биосинтез» решит сокращать производство или реализацию товара более чем на 10%, он должен известить об этом ФАС.

ОАО «Биосинтез» производит антибиотики, витамины, противовирусные, противогрибковые, противотуберкулезные, сердечно-сосудистые средства и другие препараты. В общей сложности в портфель компании входит более 180 наименований лекарств различных форм выпуска. По данным СПАРК, в 2015 году выручка ОАО «Биосинтез» составила 3,2 млрд рублей, чистая прибыль – 42 тысячи рублей.

Sun Pharma является одной из крупнейших фармацевтических компаний Индии. Ее выручка в финансовом году, закончившемся в марте 2016 года, составила около $4,3 млрд. У Sun Pharma есть 47 производственных площадок на шести континентах. Компания занимается производством препаратов, используемых в психиатрии, антибактериальной терапии, неврологии, кардиологии, диабетологии, гастроэнтерологии и других областях.

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