Teva оштрафовали на $520 млн за коррупцию

Израильская фармацевтическая компания Teva Pharmaceutical Industries и ее дочернее предприятие в России Teva Russia выплатят почти $520 млн властям США, чтобы урегулировать претензии, связанные с подкупом государственных чиновников в России, на Украине и в Мексике, сообщили в Министерстве юстиции США. Министерство здравоохранения РФ уже пообещало обратиться в Генеральную прокуратуру с просьбой проверить эту информацию.

За нарушение закона о борьбе с коррупцией за рубежом Teva заплатит более $283 млн. Кроме того, компания согласилась уплатить федеральной Комиссии США по ценным бумагам и биржам еще $236 млн в виде компенсации за незаконную прибыль с процентами. Таким образом, за приписываемые фирме нарушения в России, Украине и Мексике свыше полумиллиарда долларов будет перечислено в американскую казну. Однако за признание компании и согласие сотрудничать со следствием из максимальной суммы штрафа вычли 20%.

Согласно заявлению Минюста США, Teva признала, что платила взятки высокопоставленному российскому чиновнику, чтобы увеличить объемы госзакупок российским Минздравом препарата от рассеянного склероза Копаксон. «Коррупционная сделка была заключена в тот момент, когда правительство искало способы снизить объемы закупок дорогостоящих иностранных лекарств, таких как Копаксон. В 2010–2012 годах благодаря соглашению с компанией этого чиновника, которая занималась дистрибуцией и упаковкой препарата, Teva получила выгоду $200 млн от продаж Копаксона российскому правительству. Российский чиновник заработал около $65 млн незаконного дохода благодаря специально организованной сверхвысокой прибыльности этих операций для его компании», – говорится в заявлении Минюста США.

Расследование коррупционной деятельности Teva началось в США в 2012 году.

В то время упаковкой и дистрибуцией Копаксона в России по договору с Teva занималась компания «Биотэк», основанная предпринимателем Борисом Шпигелем. С 2003 по 2013 год Борис Шпигель был членом Совета Федерации от Пензенской области.

В 2013 году он подал прошение о досрочном прекращении сенаторских полномочий в связи с избранием президентом международной правозащитной организации «Мир без нацизма», прошение было удовлетворено.

В том же году компания Teva без объяснения причин разорвала пятилетний контракт с «Биотэком».

«Биотэк» не имеет никакого отношения к коррупционным сделкам компании Teva, заявил Vademecum первый вице-президент компании Сергей Лапин: «Что касается непосредственно Бориса Исааковича Шпигеля, то он, занимая должность члена Совета Федерации, никак не мог влиять на органы исполнительной власти, в частности, на Минздрав, или оказывать какое-либо влияние на процедуру закупок. Это просто нонсенс».

Компания «Биотэк» и Борис Шпигель не получали никаких запросов или претензий от властей США и российской Генпрокуратуры, добавил Лапин: «Если какая-то проверка последует, мы безотлагательно предоставим все необходимые документы — нам бояться нечего».

Согласно заявлению американского ведомства, российский филиал Teva согласился признать себя виновным по одному пункту обвинения. Дело передано в суд в штате Флорида, первое заседание которого назначено на 17 января.

«В связи с появлением в СМИ информации Минюста США по компании Teva министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова дала поручение обратиться в Генеральную прокуратуру РФ с просьбой выяснить необходимые подробности по каналам международно-правового сотрудничества и провести соответствующее расследование», – сообщил прессе официальный представитель Минздрава Олег Салагай, отметив, что, со своей стороны, Минздрав РФ окажет все необходимое содействие для совершения процессуальных действий.

На Украине Teva выплатила взятку высокопоставленному сотруднику Министерства здравоохранения страны, чтобы облегчать регистрацию препаратов фирмы, необходимую для выхода на украинский рынок. С 2001 по 2011 год чиновник получал выплаты как консультант при фирме, ему оплачивали поездки и другие расходы на общую сумму около $200 тысяч. В свою очередь, чиновник, используя свое служебное положение, повлиял на процесс регистрации на Украине фармацевтической продукции Teva, включая Копаксон и инсулины.

В Мексике Teva платила врачам государственных медицинских учреждений, чтобы они прописывали пациентам Копаксон.

Teva Pharmaceutical Industries Ltd – крупный международный производитель оригинальных и воспроизведенных лекарственных препаратов. Продуктовый портфель компании включает более тысячи молекул. Штаб-квартира расположена в Израиле. Продукция компании продается более чем в 80 странах, количество сотрудников Teva составляет 58 тысяч человек. Выручка Teva в 2015 году составила $19,7 млрд.

Источник: Department of Justice USA

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