Централизованные закупки лекарств от ВИЧ сэкономят около 8 млрд рублей

По предварительным данным Министерства здравоохранения РФ, централизованные закупки препаратов от ВИЧ за счет бюджетных средств в 2017 году позволят сэкономить на закупках около 8 млрд рублей, сообщила руководитель департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения медицинских изделий Минздрава РФ Елена Максимкина на расширенном заседании комитета Совета Федерации по социальной политике. По ее словам, для охвата лечением 60% больных ВИЧ необходимо еще 6 млрд рублей.

«Уже по предварительным данным, нам удается сэкономить порядка 8 млрд рублей», – сообщила Максимкина.

По словам Максимкиной, преимущество централизованных закупок – в возможности приобретения лекарств для каждого больного в зависимости от схемы его лечения. Согласно ее данным, чтобы охватить лечением 60% больных ВИЧ, необходимо еще 6 млрд рублей.

«Сейчас защищена заявка на 31 млрд рублей. Это заявка с увеличением охвата», – добавила Максимкина.

Она также добавила, что для проведения этой работы, которую на данный момент собирают в ручном режиме, в 2017 году в России будет официально запущен реестр ВИЧ-инфицированных. По словам Максимкиной, выявлен целый ряд нарушений в регионах, в частности, когда пациенту первой линии необоснованно назначают схему лечения по второй линии с более дорогостоящими лекарствами.

По словам Максимкиной, Минздрав РФ закладывает ежегодно на лекарства для одного ВИЧ-инфицированного россиянина около 70 тысяч рублей.

Источник: ТАСС

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