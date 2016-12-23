Поставки фармпроизводителей для «СИА ИНТЕРНЕЙШНЛ ЛТД» были застрахованы более чем на 5 млрд рублей

В рамках развития стратегического партнерства в 2016 году объем страховой поддержки «Ингосстраха ОНДД» в отношении поставок фармпроизводителей для «СИА Интернейшнл ЛТД» составил более 5 млрд рублей.

Компания «СИА ИНТЕРНЕЙШНЛ ЛТД», основным акционером которой является Александр Винокуров, представила первые результаты реализации программы финансового оздоровления в 2016 году и продемонстрировала позитивную динамику в достижении поставленных целей и усилении своих рыночных позиций.

Сергей Пивень, президент «СИА ИНТЕРНЕЙШНЛ ЛТД»:

«Одним из приоритетных направлений в рамках развития бизнеса является построение долгосрочных и доверительных взаимоотношений фармдистрибутора с поставщиками, многие из которых осуществляют страхование своей дебиторской задолженности в рамках поставок продукции в сотрудничестве с крупнейшими кредитными страховщиками. Значимую роль в этом процессе играет страховая поддержка «Ингосстрах ОНДД Кредитное Страхование», который одним из первых на российском рынке заявил о своей готовности восстановить страховое покрытие в рамках поставок для «СИА ИНТЕРНЕЙШНЛ ЛТД».

Генеральный директор «Ингосстрах ОНДД Кредитное Страхование» Алексей Безденежных отметил, что использование кредитного страхования в фармацевтической отрасли является традиционно важным инструментом обеспечения финансовой надежности фармпроизводителей при осуществлении поставок продукции на условиях отсрочки платежа. «Ингосстрах ОНДД Кредитное Страхование» в течение многих лет входит в число лидеров данного рынка. Алексей Безденежных также подчеркнул, что компания «СИА ИНТЕРНЕЙШНЛ ЛТД» достигла в текущем году существенных результатов во многом благодаря эффективной реализации программы реформирования компании и благодаря соблюдению принятых на себя обязательств, что позволило кредитному страховщику последовательно наращивать объемы страхового покрытия для фармдистрибутора.

—————————————————————

АО «СИА ИНТЕРНЕЙШНЛ ЛТД» основано в 1993 году и является одним из крупнейших российских фармацевтических дистрибуторов. Основное направление деятельности компании – реализация лекарственных средств, изделий медицинского назначения и парафармацевтической продукции в аптеки и лечебные учреждения по всей России. В регионах Российской Федерации работает 39 представительств компании. Компания имеет 36 логистических центров по всей стране, общая площадь складских комплексов составляет 224 тыс. кв. м. Основной акционер – Александр Винокуров.

gmpnews