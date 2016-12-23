«Нацимбио» заинтересована в тесном сотрудничестве с пациентскими организациями

Руководство «Национальной иммунобиологической компании» (входит в Госкорпорацию Ростех) провело рабочую встречу с президентом Всероссийского общества гемофилии, сопредседателем Всероссийского союза пациентов Юрием Жулёвым. Участники встречи обсудили вопросы поставок плазматических препаратов, замещения препаратов, перспективы применения рекомбинантных и плазматических факторов свертывания крови, вопросы донорства и текущий статус работ в рамках проекта по полному техническому оснащению производственной площадки в г. Киров.

Генеральный директор «Нацимбио» Марьям Хубиева сообщила, что главной целью запуска кировского завода является обеспечение потребности отечественной системы здравоохранения плазматическими препаратами в соответствии с мировыми требованиями качества и безопасности.

«Завод в Кирове позволит увеличить номенклатуру и объем выпускаемых препаратов из плазмы крови человека, повысить их качество, а также нарастить долю отечественной «плазмы» на российском рынке, – заявила Марьям Хубиева. – Наш Холдинг понимает, что без партнерского диалога с пациентским сообществом, без экспертизы тех, кто каждый день получает аналогичные препараты, запуск этой площадки невозможен».

«Благодаря работе пациентских организаций за последние годы удалось добиться удивительных результатов. Зарубежные коллеги признают, что в нашей стране произошло одно из самых масштабных изменений в области лечения гемофилии – пациентов начали лечить на территории России. Всероссийское общество гемофилии не просто осуществляет общественную деятельность, помогает страдающим этим редким заболеванием пациентам, защищает и представляет их права. Мы меняем приоритеты и находим единомышленников и партнеров для отстаивания интересов 8 тысяч больных гемофилией в нашей стране, – сказал Юрий Жулёв. – Сегодня с командой «Нацимбио» мы общались как с единомышленниками и предварительно договорились о тесном сотрудничестве в интересах российских пациентов».

gmpnews