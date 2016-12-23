«Марка №1 в России 2016» — в копилке наград компании Гленмарк

17 декабря в Государственном Кремлевском дворце состоялась церемония награждения лауреатов премии доверия потребителей «Марка №1 в России 2016». Категории конкурса тщательно отбираются на основе исследований потребительского рынка так, чтобы товары, представленные в категории, были в основном марочными, имели национальную дистрибуцию и использовались большинством жителей страны. Премия «Марка №1 в России» вручается на основании признания и доверия самих потребителей. Победителей премии определяют потребители, поэтому и значок «Марка №1 в России» на товаре является для покупателя прямым сигналом, что эту марку любят и выбирают большинство!

Для выдвижения брендов к награде в общероссийских изданиях и в сети интернет публикуется анкета «Марка № 1 в России». Анкета включает один открытый вопрос «Кого Вы считаете лучшим?» и перечисление категорий товаров. Названия марок товаров люди вписывают самостоятельно. Уникальность этой премии в том, что победителей определяют сами потребители.

Среди лекарственных средств, в категории «противогрибковые препараты» звание «Марка №1 в России» получил препарат «Офломил лак». Получив награду, директор по маркетингу и полевым силам компании ООО «Гленмарк Импэкс» Маргарита Зуга отметила, что «самое приятное достижение – это народное признание лекарственного средства “Офломил лак”, который помогает избавляться от такой неприятной проблемы с ногтями. Желаю здоровья и красоты до самых кончиков ногтей!»

Источник: http://narodnayamarka.ru/2016/tseremoniya-nagrazhdeniya-luchshikh-iz-luchshikh

«Фармацевтический вестник»