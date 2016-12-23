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Компания по переупаковке и дистрибуции ЛС возможно получила крупную сумму денег по госзакупкам

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По заявлению Минюста США, Teva выплатила высокопоставленному чиновнику крупную сумму с целью увеличить объем продаж в России препарата для лечения рассеянного склероза в рамках госзакупок, сообщает Bloomberg со ссылкой на Минюст США.

В сообщении американского ведомства говорится, что в период с 2010 года по 2012 год этот чиновник являлся владельцем компании по переупаковке и дистрибуции лекарственных препаратов.

Прибыль Teva от продаж этого препарата в рамках госзакупок в России составила более 200 млн долл.

Илья Дугин
«Фармацевтический вестник»

23.12.2016 | Метки: | Категория: Новости | 37 просм.

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