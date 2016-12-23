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AstraZeneca открыла завод по производству онкопрепаратов

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Шведско-британская фармацевтическая компания AstraZeneca открыла завод по производству онкопрепаратов, в строительство которого компания инвестировала 120 млн фунтов стерлингов, сообщает FiercePharma.

Строительство завода, расположенного в г. Маклсфилд (Великобритания), началось в 2013 году. Целью создания завода является расширение производства препарата для лечения рака предстательной железы Zoladex, объем продаж которого в 2015 году составил 816 млн долл. Особенно высок спрос на препарат в Японии, Китае и России.

Анна Колесова
«Фармацевтический вестник»

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