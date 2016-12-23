Александр Хлопонин: «Валокордин» и «Боярышник» будут продавать в аптеках по рецептам Pfizer и «НоваМедика» будут производить препараты из программы «7 нозологий» » AstraZeneca открыла завод по производству онкопрепаратов Шведско-британская фармацевтическая компания AstraZeneca открыла завод по производству онкопрепаратов, в строительство которого компания инвестировала 120 млн фунтов стерлингов, сообщает FiercePharma. Строительство завода, расположенного в г. Маклсфилд (Великобритания), началось в 2013 году. Целью создания завода является расширение производства препарата для лечения рака предстательной железы Zoladex, объем продаж которого в 2015 году составил 816 млн долл. Особенно высок спрос на препарат в Японии, Китае и России. Анна Колесова

«Фармацевтический вестник»

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