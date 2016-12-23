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Минздрав просит Генпрокуратуру провести расследование по информации компании Teva о выплатах российскому чиновнику

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В связи с появлением в СМИ информации Минюста США о том, что израильская фармкомпания Teva согласилась заплатить 519 млн долл. Минюсту США и Комиссии по ценным бумагам и биржам США в рамках урегулирования ранее предъявленных обвинений в ненадлежащих действиях на Украине, в России и Мексике, министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова дала поручение обратиться в Генеральную прокуратуру РФ. Глава ведомства просит выяснить необходимые подробности по каналам международно-правового сотрудничества и провести соответствующее расследование.

«Со своей стороны Министерство здравоохранения РФ окажет все необходимое содействие для совершения процессуальных действий», ­­– заявил директор Департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава России Олег Салагай.

«Фармацевтический вестник»

23.12.2016 | Метки: | Категория: Новости | 51 просм.

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