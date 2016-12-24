Официальное заявление Teva Pharmaceuticals Industries

Teva Pharmaceuticals Industries считает необходимым предоставить комментарии в отношении внесудебного соглашения между ООО «Тева» («Тева») и Министерством юстиции относительно нарушений Закона о противодействии коррупции на территории иностранных государств (FCPA).

Решение затрагивает деятельность прошедших периодов, и не имеет никакого отношения к текущей деятельности Тева. Решение относится к деятельности, которая осуществлялась в России в период, заканчивающийся в середине 2013 г.

За последние годы, начиная с 2013 г., Тева были предприняты всесторонние меры для повышения прозрачности бизнес-процессов, ужесточения требований этических норм ведения бизнеса, неукоснительного соблюдения требований законодательства работниками вне зависимости от занимаемых ими должностей.

Наиболее важные и масштабные из предпринятых действий включают в себя:

Значительные кадровые изменения. Тева рассталась со многими сотрудниками, чье поведение не соответствовало внутрикорпоративным требованиям к этичному и транспарентному поведению. Новая команда менеджеров ООО «Тева» приступила к деятельности в декабре 2013 – начале 2014 года и сделала безусловное соблюдение правовых норм высшим приоритетом во всем, что мы делаем. Кроме того, был приглашен новый Глобальный руководитель Службы этики и стандартов ведения бизнеса, перед которым была поставлена задача построения наиболее прозрачной и строгой системы контроля соблюдения этических и законодательных норм в нашей отрасли, как часть культуры постоянного совершенствования; более чем в пять раз увеличено число сотрудников в области обеспечения и контроля над соблюдением законов и правовых норм (комплаенс); приглашен новый руководитель Группы внутреннего аудита и впоследствии нанято 42 дополнительных штатных аудитора в Группу. Аналогичные меры были предприняты в российском офисе.

Прекращение деловых взаимоотношений с третьими лицами, не соответствующими высоким правовым и этическим требованиям и стандартам ведения бизнеса Тева. Были разработаны и внедрены всеобъемлющие протоколы для проверки действующих и потенциальных партнеров и контрагентов компании. Кроме того, дополнительное внимание было уделено усилению аудита и расследованию нарушений с целью оперативного выявления любых отклонений и минимизации их негативных последствий.

Тева полностью сотрудничала со следствием, в том числе с российскими правоохранительными органами в рамках запросов об оказании правовой помощи. Компания Тева инициировала добровольное тщательное расследование на уровне глобальных операций, как только информация о возможных нарушениях законодательства о противодействии коррупции на территории иностранных государств поступила к ней от уполномоченных органов США.

Культура соблюдения правовых норм в Тева сегодня начинается с бескомпромиссной позиции руководства, включая высший менеджмент регионального и локального уровня.

Реализуемую Тева программу соблюдения правовых норм отличают серьезность, жесткость и комплексность. Она призвана защитить Тева и ее дочерние компании от нарушений в будущем.

Просим вас направлять все вопросы по данной теме по адресу Denise.Bradley@tevapharm.com

С уважением,

Тева Фармацевтические Предприятия

(Teva Pharmaceuticals Industries)