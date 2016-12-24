Американская Incyte вложит $200 млн в разработку лекарств от рака

Американская фармкомпания Incyte и голландский разработчик иммунотерапевтических препаратов Merus подписали соглашение о сотрудничестве в разработки биспецифических антител, предназначенных для лечения рака.

Incyte заплатит Merus $120 млн и вложит еще $80 млн в ее акционерный капитал, чтобы получить эксклюзивные права на 11 программ по разработке биспецифических антител.

Для восьми из 11 программ Incyte оплатит все расходы Merus по разработке и выводу на рынок препаратов. Общая сумма платежей за успешные исследования, получение одобрений регуляторов и продажи не превысит $350 млн за препарат. У Merus также будет возможность получить роялти с продаж. Merus сохранит американские права на разработку и коммерциализацию препаратов, созданных по одной из своих программ.

«Мы считаем, что, благодаря уникальной возможности одновременно воздействовать на несколько белков-мишеней у биспецифических антител, они потенциально имеют большое значение для будущего биотерапии», – заявил Рейд Хубер, директор по науке Incyte.

В январе 2016 года французская Sanofi подписала контракт с Innate Pharma, чтобы получить доступ к технологиям для разработки биспецифических антител.

Источник: Merus

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