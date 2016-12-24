Pfizer осуществит трансфер технологий производства более 30 жизненно важных препаратов

Pfizer, один из лидеров мировой биофармацевтической отрасли, и НоваМедика, российская фармацевтическая компания, основанная АО «Роснано» и Domain Associates, объявили о завершении финальной стадии переговоров о долгосрочном стратегическом партнерстве по передаче прав и технологий производства более 30 жизненно важных препаратов из портфеля компании Pfizer. Это сделка позволит Pfizer и НоваМедика внести свой вклад в улучшение здоровья российских пациентов и модернизацию российского фармацевтического сектора, информирует пресс-служба российской компании.

Как было объявлено в июле этого года, в соответствии с условиями соглашения Pfizer инвестирует в НоваМедику и участвует в строительстве современного производственного комплекса на территории Калужской области. Производство будет создано в полном соответствии с самыми строгими международными и российскими стандартами качества, включая правила надлежащей производственной практики (GMP), что в будущем даст возможность компании «НоваМедика» экспортировать произведенную продукцию на международные рынки.

В рамках соглашения Pfizer также передаст НоваМедике технологии производства более чем 30 стерильных инъекционных препаратов, которые НоваМедика будет производить на новом заводе. Портфель включает в себя препараты для лечения тяжелых бактериальных и грибковых инфекций, сердечно-сосудистых, воспалительных и онкологических заболеваний. Большинство из этих международных непатентованных названий (МНН) входит в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), некоторые из них также включены в российский перечень обеспечения необходимыми лекарственными средствами (ОНЛС) и в программу «7 нозологий».

Препараты будут производиться с применением технологий мирового уровня, включая лиофилизацию и производство стерильных эмульсий. Современное оборудование, которое будет установлено на предприятии, обеспечит автоматизированный процесс для соблюдения норм асептического производства. Новый завод будет располагаться в технопарке «Ворсино» в Калужской области. Начало строительства запланировано на середину 2017 года.

Петра Дэниелсон-Вейл, президент бизнес-подразделения «Pfizer Базовая терапия» региона Европа:

«С 1992 года Pfizer занимает прочные позиции на российском рынке и работает с органами государственной власти, пациентскими организациями, представителями индустрии и научными сообществом с целью модернизации российской фармацевтической отрасли, поддерживая инновации и способствуя развитию технологий и производственных стандартов. Мы рады этому партнерству и стремимся внести свой вклад в обеспечение доступа российских пациентов к жизненно важным и необходимым препаратам, которые помогают улучшить качество лечения».

Майк МакДермотт, вице-президент, Global Supply Chain, бизнес-подразделения «Pfizer Базовая терапия»:

«Строительство завода позволит нам передать наш опыт и помочь развитию локального производства, благодаря быстрому внедрению высококачественных технологичных препаратов и передовых производственных технологий. Это поможет обеспечить надежные поставки локально произведённых жизненно важных препаратов и улучшить качество жизни российских пациентов».

Анатолий Чубайс, председатель Правления УК «РОСНАНО» и председатель Совета директоров компании «НоваМедика»:

«На заводе НоваМедики будут производиться самые современные, социально значимые препараты. Практически все они входят в список жизненно важных лекарственных средств (ЖНВЛП), а треть из них – не производится сегодня в России. Эти препараты очень востребованы, они ежедневно применяются в больницах для спасения жизни людей. Запуск нового производства в России позволит существенно улучшить доступ пациентов к современному и качественному лечению».

Татьяна Сарибекян, генеральный директор Domain Russia Investments и член Совета директоров компании «НоваМедика»:

«С тех пор, как РОСНАНО и Domain основали НоваМедику в 2012 году, нам удалось вырастить ее в серьезную российскую фармацевтическую компанию, уделяющую особое внимание новым инновационным медицинским препаратам. Состоявшееся сегодня заключение сделки с Pfizer выведет НоваМедику на новый этап развития, предусматривающий строительство собственного завода мирового уровня и выведение на рынок новой линейки перспективных госпитальных продуктов».

gmpnews