Teva заявила, что платила российскому чиновнику за госзакупки лекарств

Израильская фармацевтическая компания Teva и ее российское подразделение заявили американским правоохранителям, что давали высокопоставленному российскому чиновнику взятки за помощь в продвижении своего лекарства в рамках госзакупок российского Минздрава, сообщает в четверг минюст США. Согласно их свидетельству, чиновник обогатился на 65 миллионов долларов, сама Teva благодаря этой схеме повысила свои доходы на 200 миллионов.

Имя, должность или ведомственная принадлежность чиновника в сообщении не называется.

Минюст США в четверг заявил, что крупнейший в мире производитель фармацевтических дженериков (лекарств без конкретных торговых марок) израильская компания Teva Pharmaceutical и ее стопроцентная российская «дочка» Teva LLC (Teva Russia) согласились на снятие уголовных обвинений и выплату штрафа более чем в 283 миллиона долларов в связи со схемами, включающими подкуп официальных лиц в России, на Украине и в Мексике. Еще 236 миллионов две компании согласились выплатить по досудебному соглашению с американской Комиссией по ценным бумагам и рынкам.

«Две компании признались, что руководители Teva и сотрудники Teva Russia платили взятки высокопоставленному российскому чиновнику, чтобы тот с помощью своих полномочий увеличил продажи препарата копаксон — лекарства Teva от рассеянного склероза, в рамках ежегодных закупок министерства здравоохранения России», — заявляет минюст США.

В американском ведомстве добавили, что указанный чиновник согласился лоббировать интересы Teva, несмотря на усилия российских властей по импортозамещению в этой сфере. «Teva заработала более 200 миллионов долларов прибыли на продажах копаксона российским госорганам. Кроме того, российский чиновник заработал примерно 65 миллионов долларов незаконной прибыли путем завышенных норм прибыли», — говорится в пресс-релизе.

Кроме того, Teva признала себя виновной в том, что заплатила украинскому официальному лицу взятки в 200 тысяч долларов в обмен на помощь в регистрации своей продукции для украинского рынка, заявило ведомство. Аналогичные обвинения против компании были выдвинуты в Мексике, говорится в сообщении.

РИА Новости