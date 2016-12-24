ФАС передаст материалы дела по поставке препарата «Ревлимид» в правоохранительные органы

Комиссия Федеральной антимонопольной службы (ФАС России) прекратила рассмотрение дела о нарушении антимонопольного законодательства в отношении ООО «СИРИУС» (г. Екатеринбург) в связи с принятием решения о передаче материалов дела в правоохранительные органы для проведения дальнейшего расследования.

Дело было возбуждено по заявлению представительства корпорации «Селджен Интернэшнл Холдингз Корпорэйшн» (США) о нарушении ООО «СИРИУС» антимонопольного законодательства, выразившемся в незаконном использовании изобретения по патенту № 2177944. Этот патент предоставляет правовую охрану химическому веществу, получившему международное непатентованное наименование (МНН) Леналидомид, применяемому при лечении злокачественных гематологических заболеваний.

В Российской Федерации изобретение по патенту № 2177944 используется в лекарственном препарате под торговым наименованием «Ревлимид». Этот препарат включен в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. На территории России этот оригинальный (референтный) лекарственный препарат вводится в гражданский оборот с согласия правообладателя ПАО «Фармстандарт».

ООО «СИРИУС» стало победителем электронной закупки № 0172200001916000291. По итогам закупки Департамент здравоохранения Санкт-Петербурга заключил контракт с компанией на поставку лекарственного препарата с МНН Леналидомид под торговым наименованием «Ревлимид».

Исполняя госконтракт, компания поставила заказчику лекарственный препарат «Ревлимид» серии A2110F и A2106A. Однако по сообщению ПАО «Фармстандарт», ранее эти серии лекарства были поставлены 3 госучреждениям здравоохранения на основании госконтрактов, заключенных с Министерством здравоохранения РФ.

ФАС России обратится с просьбой к правоохранительным органам установить, каким образом лекарственный препарат, применяемый при лечении злокачественных гематологических заболеваний и поставленный в государственные учреждения здравоохранения, повторно попал на товарный рынок лекарственных препаратов Российской Федерации.

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