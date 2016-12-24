Сотрудник Роспотребнадзора задержан из-за массового отравления «Боярышником»

Следственное управление Новосибирска возбудило уголовное дело в отношении заместителя руководителя отделения Роспотребнадзора по Иркутской области Михаила Лужнова по признакам халатности. Уголовное дело было заведено после того, как спиртосодержащей жидкостью отравились более 100 жителей области.

Следствие установило, что с мая 2016 года в региональное управление Роспотребнадзора поступали неоднократные обращения о незаконной продаже спиртосодержащей продукции, а также о введении запрета на розничную продажу концентрата для ванн «Боярышник». Как полагают правоохранительные органы, Лужнов не предпринял необходимых мер по проверке этих жалоб.

В одном из районов города Иркутска правоохранительные органы ранее обнаружили склад метилового спирта, использовавшегося при изготовлении средства для ванн «Боярышник», которым отравились жители города. Было изъято более 10 тонн продукта и более 6 тонн изготовленного из него автомобильного стеклоочистителя. В ходе расследования уголовного дела задержано 19 человек.

Сообщения о массовых отравлениях «Боярышником» в Иркутской области начали поступать 16 декабря. К пятнице, 23 декабря, спиртосодержащим лосьоном отравились 122 человека, 74 из них скончались. Еще 31 пострадавший находится в больнице.

В понедельник, 19 декабря, состоялось заседание правительства, на котором премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе разговора с представителями МВД потребовал прекратить незаконный оборот спиртосодержащих жидкостей. На следующий день Правительство России поручило Министерству внутренних дел и Министерству финансов принять меры по совершенствованию контроля за оборотом спиртосодержащей продукции.

Источник: Следственный комитет РФ

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