Merz сократила выручку на 5,5% в 2015/2016 финансовом году

Выручка компании в 2015/2016 финансовом году сократилась на 5,5% — до 1,1 млрд евро, сообщила компания в официальном пресс-релизе. Причиной падения выручки стало сокращение объемов лицензионных выплат из-за истечения срока патентной защиты препарата Memantine, объясняют в компании.

Основные продажи Merz пришлись на такие сферы деятельности, как эстетическая дерматология и ботулинотерапия, приводятся в сообщении слова главного исполнительного директора компании Филипа Бурхарда. Совокупно они выросли по сравнению с прошлым годом на 7% и обеспечили Merz 63,7% продаж.

В России основной рост в 2015/2016 финансовом году Merz продемонстрировала на рынке эстетической дерматологии. Продажи в этом сегменте составили 26% от общего объёма продаж компании и по сравнению с прошлым финансовым периодом выросли на 43%.

«Несмотря на экономический спад, все наши эстетические бренды показали стабильный рост в своих категориях, что, безусловно, вселяет надежду на продолжение этой тенденции в будущем финансовом году», — приводятся в сообщении слова генерального директора Merz Russia Ольги Степановой.

В октябре 2015 года Merz собиралась вложить 25 млн евро венчурных инвестиций на развитие рынка эстетической дерматологии.

Merz — немецкая компания, основанная в 1908 году. Главный офис находится во Франкфурте-на-Майне (Германия). Российское подразделение Merz работает с 1997 года. На сегодняшний день в России зарегистрированы 44 лекарственных препарата, косметических средства и изделия медицинского назначения, которые продвигает компания Merz.

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