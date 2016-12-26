Ежегодно 5-10% пациентов заражаются внутрибольничными инфекциями

«По данным официальной статистики, в России ежегодно регистрируется около 25–30 тысяч случаев инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи, а по результатам научных исследований отечественных ученых показано, что они могут поражать до 5–10% пациентов, находящихся в стационарах страны», – сообщили агентству ТАСС в Роспотребнадзоре.

Эта проблема связана с формированием и широким распространением госпитальных штаммов возбудителей болезней, обладающих тотальной резистентностью к антибиотикам и дезинфицирующим средствам, что «существенным образом влияет на качество лечения пациентов и эффективность профилактических мероприятий».

В связи с этим Роспотребнадзор намерен усовершенствовать санитарный надзор за такими инфекциями, установить ведущие причины и факторы их возникновения, а также разработать и внедрить «критерии оценки эффективности проводимых профилактических и противоэпидемических мероприятий с позиций доказательной медицины».

Согласно поручению премьер-министра России Дмитрия Медведева, Роспотребнадзор и Минздрав совместно с региональными органами исполнительной власти до 15 марта 2017 года должны подготовить предложения по организации системы эпидемического надзора за инфекциями, связанными с оказанием медицинской помощи.

В апреле 2016 года пациент Елизаветинской больницы Петербурга потребовал компенсацию 10 млн рублей за то, что его заразили ВИЧ во время переливания донорской крови.

Источник: ТАСС

vademec