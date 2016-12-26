Правительство распределило 31,6 млрд субвенций на лекарства

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение об в соответствии с которым в 2017 году между регионами будет распределено 31,6 млрд рублей федеральных субвенций на обеспечение льготников лекарствами и медизделиями, а также специализированными продуктами питания для детей-инвалидов.

Распоряжение от 22 декабря 2016 года №2771-р обнародовано на официальном сайте Правительства.

Больше всего средств из федерального бюджета получат Москва – 4,7 млрд рублей, Санкт-Петербург — 1,38 млрд рублей и Московская область – 1,4 млрд рублей.

Самые крупные субвенции в регионы на льготное лекарственное обеспечение в 2017 году Место Субъект РФ Размер субвенций (млрд рублей) 1 Москва 4,74 2 Московская область 1,40 3 Санкт-Петербург 1,38 4 Краснодарский край 1,12 5 Республика Татарстан 1,06 6 Свердловская область 1,02 7 Красноярский край 0,88 8 Иркутская область 0,657 9 Кемеровская область 0,656 10 Самарская область 0,63 Источник: Правительство России

В начале ноября текущего года официальный представитель Минздрава Олег Салагай со ссылкой на министра здравоохранения Веронику Скворцову сообщил, что в 2017 году государство выделит из федерального бюджета в общей сложности 82,4 млрд рублей на закупку лекарств для льготников.

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