Правительство распределило 31,6 млрд субвенций на лекарства

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение об в соответствии с которым в 2017 году между регионами будет распределено 31,6 млрд рублей федеральных субвенций на обеспечение льготников лекарствами и медизделиями, а также специализированными продуктами питания для детей-инвалидов.
Распоряжение от 22 декабря 2016 года №2771-р обнародовано на официальном сайте Правительства.
Больше всего средств из федерального бюджета получат Москва – 4,7 млрд рублей, Санкт-Петербург — 1,38 млрд рублей и Московская область – 1,4 млрд рублей.
|Самые крупные субвенции в регионы на льготное лекарственное обеспечение в 2017 году
|Место
|Субъект РФ
|Размер субвенций (млрд рублей)
|1
|Москва
|4,74
|2
|Московская область
|1,40
|3
|Санкт-Петербург
|1,38
|4
|Краснодарский край
|1,12
|5
|Республика Татарстан
|1,06
|6
|Свердловская область
|1,02
|7
|Красноярский край
|0,88
|8
|Иркутская область
|0,657
|9
|Кемеровская область
|0,656
|10
|Самарская область
|0,63
|Источник: Правительство России
В начале ноября текущего года официальный представитель Минздрава Олег Салагай со ссылкой на министра здравоохранения Веронику Скворцову сообщил, что в 2017 году государство выделит из федерального бюджета в общей сложности 82,4 млрд рублей на закупку лекарств для льготников.
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