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Правительство распределило 31,6 млрд субвенций на лекарства

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Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение об в соответствии с которым в 2017 году между регионами будет распределено 31,6 млрд рублей федеральных субвенций на обеспечение льготников лекарствами и медизделиями, а также специализированными продуктами питания для детей-инвалидов.

Распоряжение от 22 декабря 2016 года №2771-р обнародовано на официальном сайте Правительства.

Больше всего средств из федерального бюджета получат Москва – 4,7 млрд рублей, Санкт-Петербург — 1,38 млрд рублей и Московская область – 1,4 млрд рублей.

Самые крупные субвенции в регионы на льготное лекарственное обеспечение в 2017 году
Место Субъект РФ Размер субвенций (млрд рублей)
1 Москва 4,74
2 Московская область 1,40
3 Санкт-Петербург 1,38
4 Краснодарский край 1,12
5 Республика Татарстан 1,06
6 Свердловская область 1,02
7 Красноярский край 0,88
8 Иркутская область 0,657
9 Кемеровская область 0,656
10 Самарская область 0,63
Источник: Правительство России

В начале ноября текущего года официальный представитель Минздрава Олег Салагай со ссылкой на министра здравоохранения Веронику Скворцову сообщил, что  в 2017 году государство выделит из федерального бюджета в общей сложности 82,4 млрд рублей на закупку лекарств для льготников.

vademec

26.12.2016 | Метки: | Категория: Новости | 3 просм.

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