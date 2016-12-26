ФАС сэкономит Минздраву 5 млрд рублей

Мониторинг цен на лекарства из перечня программы «Семь нозологий» и работа с производителями по добровольному и принудительному снижению цен на препараты с завышенной стоимостью дали результаты: цены были снижены в среднем на 50%. Благодаря этому в следующем году при федеральных закупках Минздрав сможет сэкономить минимум 4,9 млрд рублей, считает начальник Управления контроля социальной сферы и торговли ФАС Тимофей Нижегородцев.

В рамках первого этапа мониторинга цен на лекарства из перечня программы «Семь нозологий» в сентябре этого года ФАС опубликовала на своем сайте список из 48 препаратов, цены на которые в России оказались выше, чем в некоторых зарубежных странах. Кроме списка из 48 позиций ведомство составило еще один перечень – из 18 препаратов, который не публиковало.

Антимонопольная служба призвала производителей снизить цены на эти лекарства в добровольном порядке, в противном случае угрожая расследованием обоснованности цен. «Почти все компании добровольно снизили цены, условно добровольно», – сказал Нижегородцев. Снижение цен составило от 21% до 88%, в среднем – 50%, указано в пресс-релизе ведомства.

ФАС заявила только об одной принудительной отмене регистрации предельной отпускной цены из списка – на препарат Иматиниб, зарегистрированный компанией «АрСиАй Синтез» (ныне АО «Фармасинтез-Норд»).

В федеральном бюджете на 2017 год на финансирование программы «Семь нозологий» заложено 43,6 млрд рублей.

На втором этапе международного сравнительного анализа цен на дорогостоящие препараты ФАС проверяет цены на препараты для лечения ВИЧ-инфекции, гепатитов и туберкулеза. Первые результаты будут опубликованы в январе. На третьем этапе будет исследоваться стоимость вакцин, рассказал Нижегородцев.

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