Teva: решение Минюста США не повлияет на нашу работу в России ФАС сэкономит Минздраву 5 млрд рублей » Johnson&Johnson вернулась к переговорам с Actelion Американская компания Johnson&Johnson объявила о возобновлении переговоров о покупке швейцарской биотехнологической компании Actelion Pharmaceuticals. В середине декабря J&J заявила о прекращении переговоров о приобретении Actelion. Последняя в свою очередь уточнила, что обсуждает сделку с другим инвестором. The Wall Street Journal выяснил, что переговоры о покупке Actelion ведет французская фармкомпания Sanofi. Затем компания J&J объявила об эксклюзивных переговорах со швейцарцами, добавив, что другие потенциальные покупатели вышли из игры. Знакомые с ситуацией источники оценили сделку в $30 млрд. Аналитики Barron’s предполагают, что Johnson&Johnson предложит $280 за акцию Actelion, то есть сумма сделки составит $32 млрд. По их подсчетам, покупка Actelion позволит Johnson&Johnson увеличить прибыль на акцию на 3% к 2018 году. Лекарство от легочной артериальной гипертензии, созданное совместными усилиями японской Nippon Shinyaku Co и швейцарской Actelion, вошло в список потенциальных блокбастеров фармрынка, составленный Reuters в феврале 2016 года. В 2015 году выручка Actelion составила 2,1 млрд швейцарских франков ($2,1 млрд). За 2016 год акции J&J выросли на 8% – до $111. По прогнозам аналитиков делового издания Barron’s, в 2017-м акции J&J могут вырасти на 20% – примерно до $135. Компания Johnson&Johnson, основанная в 1886 году, является одним из крупнейших в мире производителей лекарств, косметических и санитарно-гигиенических товаров и медицинского оборудования. Она включает в себя 250 компаний, расположенных в 57 странах мира, в которых работают более 125 тысяч сотрудников. Эти компании формируют три подразделения: потребительских товаров, фармацевтической продукции и изделий медицинского назначения и оборудования. Выручка Johnson&Johnson в 2015 году составила $70,1 млрд, прибыль – $15,4 млрд. Источник: The Wall Street Journal vademec

